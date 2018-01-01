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Новая охраняемая резиденция с бассейном в 900 метрах от моря, Оба, Турция

Алания, Турция
от
€440,000
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18
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом.

Окончание строительства - август 2023 года.

Особенности квартир
  • Видеодомофон
  • Беспроводной интернет
  • Центральная спутниковая система
  • Плиточный пол
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель
  • Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Больницы - 50 метров
  • Море - 900 метров
  • Центр города - 1 км
  • Аэропорт - 35 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новая охраняемая резиденция с бассейном в 900 метрах от моря, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€440,000
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