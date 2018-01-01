Новая охраняемая резиденция с бассейном в 900 метрах от моря, Оба, Турция

Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры.
Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.
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APPLE GARDEN - особенный жилой комплекс премиум класса с уникальным расположением в районе Оба.
Apple Garden 1 будет состоять из 20 квартир с планировочными решениями 1+ 1, 2+ 1, а также дуплексами 3+ 1. Все квартиры будут сдаваться с отделкой "под ключ".
Особенности квартир: гранитное напольное покрытие, лакированные кухонные шкафы, кухонные столешницы из гранита Star Galaxi Black Granite, раковина для ванной Hilton, изолированные окна со стеклопакетами, душевая кабина из закалённого стекла, лакированные межкомнатные двери, стальная дверь с двойным безопасным биноклем.
Инфраструктура комплекса включает в себя: бассейн с джакузи, сауну, массажный кабинет, зону отдыха, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
BenLeo - новый роскошный проект, расположенный в самом центре Стамбула в районе Ускюдар. В комплексе продумана каждая деталь комфорта, роскоши и удобства, вас ждет множество незабываемых моментов и красочных воспоминаний.
Все квартиры в BenLeo Acibadem сдаются с полной отделкой «под ключ», которые будут выполнены в соответствии с высокими стандартами качества из материалов премиального уровня. Также квартиры будут оснащены современной бытовой техникой и частичную меблировку.
Для жителей BenLeo Acibadem предусмотрена инфраструктура премиального уровня: крытый бассейн, лаунж-зона с террасой, библиотека, коворкинг, кафе, фитнес-центр, сквош, SPA с саунами, детский клуб.
Инфраструктура:
- Лаунж Терраса;
- Фитнес-центр;
- Библиотека;
- Сквош;
- Бизнес-лаунж;
- Кафе;
- Настольный теннис;
- СПА;
- Сауна;
- Детский клуб;
- Крытый бассейн.
Расположение:
Жилой комплекс BenLeo Acibadem расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. Район имеет отличную транспортную доступность и высокую обеспеченность современными школами и качественными медицинскими учреждениями.
Для любителей курортного отдыха всего в 30 минутах от BenLeo Acibadem находится множество пляжей, в том числе и на Принцевых островах.
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