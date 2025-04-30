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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с широким спектром удобств, Ускюдар, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от
$240,760
18.05.2025
$240,760
17.05.2025
$239,872
16.05.2025
$240,032
14.05.2025
$241,963
13.05.2025
$239,383
11.05.2025
$238,867
10.05.2025
$239,666
09.05.2025
$237,718
08.05.2025
$236,854
07.05.2025
$237,673
14.04.2025
$236,607
13.04.2025
$236,745
12.04.2025
$237,627
11.04.2025
$242,998
10.04.2025
$243,989
09.04.2025
$245,213
08.04.2025
$245,061
06.04.2025
$245,206
05.04.2025
$242,972
04.04.2025
$246,217
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22290
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395526
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар
  • Метро
    Fıstıkağacı (~ 600 м)

О комплексе

Комплекс возвышается на анатолийской стороне города в месте, где Босфор соединяет азиатский и европейский континенты, откуда открывается великолепный панорамный вид. Комплекс предлагает отличную инфраструктуру:

  • бассейн
  • сауна
  • фитнес-зал
  • футбольное поле
  • баскетбольная площадка
  • теннисный корт
  • детская игровая площадка
  • прогулочные дорожки и зоны отдыха
Расположение и объекты поблизости
  • 80 м - начальная школа
  • 110 м - аптека
  • 280 м - супермаркет
  • 1,3 км - парк
  • 4 км - Ускюдар
  • 11 км - Девичья Башня
  • 12 км - площадь Таксим
  • 21 км - Топкапы

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с широким спектром удобств, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$240,760
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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