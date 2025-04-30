Жилой комплекс Новый жилой комплекс с широким спектром удобств, Ускюдар, Стамбул, Турция

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Комплекс возвышается на анатолийской стороне города в месте, где Босфор соединяет азиатский и европейский континенты, откуда открывается великолепный панорамный вид. Комплекс предлагает отличную инфраструктуру:
бассейн
сауна
фитнес-зал
футбольное поле
баскетбольная площадка
теннисный корт
детская игровая площадка
прогулочные дорожки и зоны отдыха
Расположение и объекты поблизости
80 м - начальная школа
110 м - аптека
280 м - супермаркет
1,3 км - парк
4 км - Ускюдар
11 км - Девичья Башня
12 км - площадь Таксим
21 км - Топкапы
Местонахождение на карте
Ускюдар, Турция
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Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и панорамными видами.
Резиденция располагает детским клубом, тренажерным залом, баскетбольными площадками, мечетями, круглосуточной охраной, ухоженной зеленой зоной, зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3 метра)…
Особенности комплекса:
зеленая зона
2-уровневая парковка
тренажерный зал и сауна
бассейн
магазины
Окончание строительства - июль 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр Armoni Park Mall - 1 минута
Mall of İstanbul - 15 минут
Автобусная остановка - 1 минута
Метробус - …
Махмутлар расположен вдали от движения и городского траффика. Апартаменты Ipek Residence находятся в 15 минутах езды до центра Алании и в 100 метрах от вторничного базара Махмутлара. Расстояние до моря составляет 150 метров. Ipek Residence представляет собой 5-этажное здание, состоящее из 10…