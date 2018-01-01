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Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€176,000
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О комплексе

В жилом комплексе 3 здания с различными планировками квартир с 2-5 спальнями. В двух зданиях по 12 этажей, в одном -16.

Апартаменты с видом на море и лес Айдос со второго этажа.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть кафе, кинотеатр, витаминный бар, сауна, паровая комната, теннисная и баскетбольная площадки, комната для игр, детский сад, место для пикника, прогулочные дорожки, круглосуточная охрана, зарядные станции для электромобилей, система сбора дождевой воды.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном зеленом районе Картал. Легко добраться до некоторых необходимых мест:

  • 2 минуты до шоссе TEM
  • 5 минут до линии метро Кадыкёй
  • 5 минут до порта Kartal IDO
  • 15 минут до моря
  • 15 минут до аэропорта Сабиха Гёкчен
  • 18 минут до Моста Мучеников 15 июля.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€176,000
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