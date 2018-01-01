Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция

В жилом комплексе 3 здания с различными планировками квартир с 2-5 спальнями. В двух зданиях по 12 этажей, в одном -16.

Апартаменты с видом на море и лес Айдос со второго этажа.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть кафе, кинотеатр, витаминный бар, сауна, паровая комната, теннисная и баскетбольная площадки, комната для игр, детский сад, место для пикника, прогулочные дорожки, круглосуточная охрана, зарядные станции для электромобилей, система сбора дождевой воды.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном зеленом районе Картал. Легко добраться до некоторых необходимых мест: