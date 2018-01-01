Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Пхукет, Таиланд

ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 квартир на 4 этажах и разработанный New World ADM Platinum.
Комплекс полностью меблирован и располагает великолепным декором со всеми удобствами на месте.
Типы квартир варьируются от студий до квартир с 1 спальней.
Благодаря отличному архитектурному дизайну жители могут наслаждаться панорамным видом на море из каждой квартиры!
Проект расположен по адресу: 71/92, Kamala , Kathu , Phuket, в самом сердце популярного закатного побережья острова на пляже Камала.
Камала является местом нескольких самых эксклюзивных курортов острова, от роскошных отелей до курортов для семейного отдыха, расположенных вдоль береговой линии. До пляжа легко добраться из аэропорта Пхукета, всего в 35 минутах езды, а другие туристические направления находятся поблизости.
В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений.
ADM Platinum Bay является идеальным местом для покупателей, желающих максимально использовать курортный образ жизни Пхукета.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Лобби
- Бассейн на крыше
- Бассейн с водопадом
- Джакузи
- Сауна
- Детский бассейн
-Скай-бар
- Фитнес-центр
- Спа
- Студия йоги
- Сад на крыше
- Ресторан
- Парковка
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
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Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 3 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями.
Преимущества
Компания застройщик предлагает удобную программу управления недвижимостью.
Гибкая система оплаты:
2% - резервирование
33% - при подписании контракта в течение месяца
60% - во время строительства (4 платежа по 15%)
5% - при передаче виллы владельцу
Расположение и объекты поблизости
Международная школа - 1 минута
Большой торговый центр - 6 минут
Порт Пхукета - 10 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Госпиталь - 29 минут
Пляжа Патонг - 30 минут
Большой Будда - 30 минут
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе Паттайя, в одном из самых популярных районов. Комплекс расположен всего в 50 м от моря с приватным пляжем!
Из резиденций открывается потрясающий вид на Сиамский залив. Каждая резиденция имеет современный и качественный ремонт. Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой, бытовой техникой, интернетом, кондиционированием, меблировкой, спутниковым ТВ, и системой «умный дом».
На территории комплекса располагаются тропические ландшафтные сады с извилистыми пешеходными дорожками и каскадными водными объектами.
Инфраструктура
Комплекс Arom Jomtien Pattaya имеет инфраструктуру высочайшего уровня:
– На 45 этаже расположены лаундж-зона и инфинити бассейн.
– На 11 этаже расположены пейзажный бассейн и полностью оборудованный тренажерный зал. Также здесь находятся спа-салон в японском стиле «Онсэн» с сауной и минеральными ванными.
– На 4-м этаже будет находиться пышный тропический ландшафтный небесный сад.
– На 1-м этаже расположены вестибюль, похожий на гостиничный, стойка регистрации и лаундж с конференц-залами и туалетами.
– Отдельное 2-этажное коммерческое здание, предназначенное для 3 коммерческих магазинов.
– Тропические сады с зоной для отдыха.
– Комплекс оснащен 3 высокоскоростными пассажирскими лифтами и 1 высокоскоростным грузовым лифтом.
– Подземная автостоянка на 3 уровнях с возможностью размещения более 119 парковочных мест.
– 24-часовая охрана с доступом по ключ-карте и камерами видеонаблюдения.
Расположение
Комплекс Arom Jomtien расположен в одном из популярнейших районов Паттайи и находится в близи всей необходимой инфраструктуры и основных достопримечательностей:
– Пляж Джомтьен: 15 Секунд (Пешком).
– Ночной рынок на пляже Джомтьен: 30 Секунд (Пешком).
– Tesco Lotus, Аутлет-молл и Macro на Сукхумвит-роуд: 8 минут езды на машине.
– Центральный пляж Паттайи и Торговый центр Central Festival: 20 Минут езды на автомобиле.
– Международный аэропорт У-Тапао: 35 Минут езды на Автомобиле.
В непосредственной близости расположено множество ресторанов, баров, кафе, магазинов.
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