Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €129,177

Сдача в: 2026

Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе Паттайя, в одном из самых популярных районов. Комплекс расположен всего в 50 м от моря с приватным пляжем! Из резиденций открывается потрясающий вид на Сиамский залив. Каждая резиденция имеет современный и качественный ремонт. Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой, бытовой техникой, интернетом, кондиционированием, меблировкой, спутниковым ТВ, и системой «умный дом». На территории комплекса располагаются тропические ландшафтные сады с извилистыми пешеходными дорожками и каскадными водными объектами. Инфраструктура Комплекс Arom Jomtien Pattaya имеет инфраструктуру высочайшего уровня: – На 45 этаже расположены лаундж-зона и инфинити бассейн. – На 11 этаже расположены пейзажный бассейн и полностью оборудованный тренажерный зал. Также здесь находятся спа-салон в японском стиле «Онсэн» с сауной и минеральными ванными. – На 4-м этаже будет находиться пышный тропический ландшафтный небесный сад. – На 1-м этаже расположены вестибюль, похожий на гостиничный, стойка регистрации и лаундж с конференц-залами и туалетами. – Отдельное 2-этажное коммерческое здание, предназначенное для 3 коммерческих магазинов. – Тропические сады с зоной для отдыха. – Комплекс оснащен 3 высокоскоростными пассажирскими лифтами и 1 высокоскоростным грузовым лифтом. – Подземная автостоянка на 3 уровнях с возможностью размещения более 119 парковочных мест. – 24-часовая охрана с доступом по ключ-карте и камерами видеонаблюдения. Расположение Комплекс Arom Jomtien расположен в одном из популярнейших районов Паттайи и находится в близи всей необходимой инфраструктуры и основных достопримечательностей: – Пляж Джомтьен: 15 Секунд (Пешком). – Ночной рынок на пляже Джомтьен: 30 Секунд (Пешком). – Tesco Lotus, Аутлет-молл и Macro на Сукхумвит-роуд: 8 минут езды на машине. – Центральный пляж Паттайи и Торговый центр Central Festival: 20 Минут езды на автомобиле. – Международный аэропорт У-Тапао: 35 Минут езды на Автомобиле. В непосредственной близости расположено множество ресторанов, баров, кафе, магазинов. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!