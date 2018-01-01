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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
€154,712
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О комплексе

Предлагаются высококачественные одноэтажный виллы с бассейнами 30 м2 и парковочными местами.

Форма владения - Лизхолд.

Удобства и оснащение в доме
  • 3 кондиционера в 3 спальнях
  • 2 потолочных вентилятора в гостиной
  • 3 электрических водонагревателя
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Ламаи.

  • Серебряный пляж - 3 минуты
  • Пляж Ламаи - 2 минуты
  • Больница - 15 минут
  • Аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Ламай, Таиланд

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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
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от
€154,712
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