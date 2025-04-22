  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Са Кху, Таиланд
от
$580,665
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19899
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376100
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

О комплексе

Хотя комплекс расположен недалеко от одного из самых красивых пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Центральные жилые помещения имеют доступ к панорамному виду на сад со всех сторон. Вместо того, чтобы быть окруженными сплошными стенами, гости могут насладиться видом на открытый тропический сад и почувствовать связь с природой из своей гостиной.

Дополнительные возможности

На выбор можно приобрести один из трёх пакетов мебели за 1250000, 1635000 и 1800000 бат.

Особенности квартир

Каждая вилла состоит из трех просторных спален. Гостиная и столовая служат центральной зоной, откуда можно выйти на террасу виллы, к бассейну и ко всем спальням. Все комнаты спроектированы просторными, с большим количеством света и достаточным пространством для работы. Уникальный дизайн предлагает панорамный вид на 360 градусов на домашний тропический сад, создавая безмятежное и расслабляющее жизненное пространство.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Най Янг – 3 мин.
  • Национальный парк Сиринат – 5 мин.
  • Пляж Най Тон – 8 мин.
  • Пляж Май Као – 20 мин.
  • Международная школа UWC Таиланд – 30 мин.
  • Бангкокская больница на Пхукете – 30 мин.

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,22 млн
Жилой комплекс Laguna Lakelands Waterfront
Са Кху, Таиланд
от
$1,91 млн
Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$238,880
Жилой комплекс Gardens of Eden Residences Beachfront
Choeng Thale, Таиланд
от
$574,298
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$130,200
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$580,665
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,99 млн
Elysium Residences стирает грань между апартаментами с обслуживанием и отелем премиум-класса. Расположенный в районе Пратамнак в Паттайе, Elysium является символом качественной жизни и выгодных инвестиционных возможностей. Интерьер отличается элегантным выбором высококачественной сантехники,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
$137,000
Год сдачи 2022
Площадь 35–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный…
Застройщик
Art House
Оставить заявку
Жилой комплекс Clover Residences (The Valley Phase 2)
Жилой комплекс Clover Residences (The Valley Phase 2)
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
1 объект недвижимости 1
Clover Residence предлагает вам прекрасную возможность окунуться в роскошный островной образ жизни Пхукета Проект расположен в Си Сунтон, Пхукет, и его планируется завершить в августе 2024 года. Школа HeadStart находится всего в 100 метрах, a на расстоянии 200 метров расположен ресторан …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации