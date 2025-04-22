Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Хотя комплекс расположен недалеко от одного из самых красивых пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Центральные жилые помещения имеют доступ к панорамному виду на сад со всех сторон. Вместо того, чтобы быть окруженными сплошными стенами, гости могут насладиться видом на открытый тропический сад и почувствовать связь с природой из своей гостиной.

Дополнительные возможности

На выбор можно приобрести один из трёх пакетов мебели за 1250000, 1635000 и 1800000 бат.

Особенности квартир

Каждая вилла состоит из трех просторных спален. Гостиная и столовая служат центральной зоной, откуда можно выйти на террасу виллы, к бассейну и ко всем спальням. Все комнаты спроектированы просторными, с большим количеством света и достаточным пространством для работы. Уникальный дизайн предлагает панорамный вид на 360 градусов на домашний тропический сад, создавая безмятежное и расслабляющее жизненное пространство.

Пляж Най Янг – 3 мин.

Национальный парк Сиринат – 5 мин.

Пляж Най Тон – 8 мин.

Пляж Май Као – 20 мин.

Международная школа UWC Таиланд – 30 мин.

Бангкокская больница на Пхукете – 30 мин.

Расположение и объекты поблизости