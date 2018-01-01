Новый комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €540,277

Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями и другими природными элементами. Спальни отделены от остальной части дома; главную спальню расположили выше зоны гостиной, создав два отдельных, но соединенных, пространства. Мягкие цвета вместе с зеленью сада, характерным синим цветом бассейна и шумом водопада напомнят вам о красках и звуках моря. Стандартные условия оплаты 1% При бронировании договора 29% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Одноэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 2 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, детская или кабинет, терраса, бассейн, зал (опционально), гараж. Двухэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, кабинет, прачечная или кладовка, игровая комната, фитнес-зона, терраса, бассейн, балкон, гараж. Одноэтажные виллы в стиле классики Бали: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с ванными комнатами, терраса, бассейн, гараж. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный район на острове Пхукет. Изолированный от внешнего мира, он удобно расположен в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6–12 мин. (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10–20 мин. (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)