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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€280,935
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20
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О комплексе

Предлагаются элитные современные виллы с бассейнами, террасами и балконами, парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры и вентиляторы
Расположение и объекты поблизости
  • Продуктовый магазин - 160 метров
  • Кафе - 450 метров
  • Международный детский сад - 450 метров
  • Аптека - 950 метров
  • Больница - 1 км
  • Аквапарк - 3 км
  • Торговый центр - 4,3 км
  • Пляж Банг Тао - 7 км
  • Пляжный клуб - 7,5 км
  • Гольф-клуб - 8,1 км
  • Британская международная школа - 9,3 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€280,935
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Агентство: TRANIO
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями и другими природными элементами. Спальни отделены от остальной части дома; главную спальню расположили выше зоны гостиной, создав два отдельных, но соединенных, пространства. Мягкие цвета вместе с зеленью сада, характерным синим цветом бассейна и шумом водопада напомнят вам о красках и звуках моря. Стандартные условия оплаты 1% При бронировании договора 29% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Одноэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 2 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, детская или кабинет, терраса, бассейн, зал (опционально), гараж. Двухэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, кабинет, прачечная или кладовка, игровая комната, фитнес-зона, терраса, бассейн, балкон, гараж. Одноэтажные виллы в стиле классики Бали: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с ванными комнатами, терраса, бассейн, гараж. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный район на острове Пхукет. Изолированный от внешнего мира, он удобно расположен в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6–12 мин. (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10–20 мин. (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Агентство: DDA Real Estate
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Maestro Luxory находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Неподалеку от комплекса доступно все для комфортной жизни! Удобства: - Допускается размещение домашних животных - Игровая комната - Фитнес-центр - Кафе-бар - Хранение велосипедов - Шкафчики для пакетов - Лифт - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Подземный паркинг - Лобби - Кинотеатр - Бассейн на крыше Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€3,37 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Пхукета - 25 минут Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по‑прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.
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