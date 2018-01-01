Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд

Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами.
Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м².
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и выходом в сад и к бассейну, прачечную/помещение для хранения, спальни с гардеробными и ванными комнатами.
В некоторых вилла имеется многофункциональное помещение, в котором можно оборудовать фитнес-зал и кабинет.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Кухонная мебель
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах езды от Laguna Phuket и пляжей Лаян и Банг Тао, в 20 минутах езды от аэропорта и международных школ, в 1 минуте от кафе и спа-центра, в 9 минутах от торгового центра.
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро.
Предлагаются элитные виллы с террасами, бассейнами и беседками. Некоторые дома имеют зоны барбекю.
Площадью земельных участков - от 674 м2 до 1 168 м2.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенной шкаф
Расположение и объекты поблизости
Пляж Лаян - 10 минут
Пляж Банг Тао - 13 минут
Пляж Сурин - 20 минут
Порт - 10 минут
Поле для гольфа - 15 минут
Аквапарк - 15 минут
Больница - 13 минут
Международный аэропорт Пхукета - 13 минут