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Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€72,169
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20
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с парковочными местами.

Резиденция располагает парком, детской площадкой, системой безопасности.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с гольф-клубами, аэропортом Пхукета и пляжем Май Као.

  • Международный аэропорт Пхукета - 5 минут
  • Пляж Май Као - 10 минут
  • Торговый центр - 15 минут
  • Исторический центр Пхукета - 30 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€72,169
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