Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €1,17 млн

Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами. Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м². Особенности квартир Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и выходом в сад и к бассейну, прачечную/помещение для хранения, спальни с гардеробными и ванными комнатами. В некоторых вилла имеется многофункциональное помещение, в котором можно оборудовать фитнес-зал и кабинет. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах езды от Laguna Phuket и пляжей Лаян и Банг Тао, в 20 минутах езды от аэропорта и международных школ, в 1 минуте от кафе и спа-центра, в 9 минутах от торгового центра.