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Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€935,147
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7
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О комплексе

В проекте 11 новейших вилл с 3-5 спальнями, бассейнами, панорамным видом на море.

Особенность ландшафта позволила каждой из вилл расположиться на своем ярусе, обеспечивая превосходный вид на море практически из любой точки.

Все окна выходят на западную сторону, и эта особенность дает возможность наблюдать прекрасные закаты, особенно ярких с мая по октябрь.

Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.

Расположение и объекты поблизости

Расположены в развитом туристическом районе, рядом с одним из лучших пляжей Пхукета.

До пляжа Карон - 1 км.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€935,147
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