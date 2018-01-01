Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд

Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Сдача в: 2024
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Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, расположенный в Хуай Кванг, Бангкок.
Комплекс расположен по адресу: 192 Ratchadaphisek 12 Alley, Huai Khwang, Bangkok 10310, Таиланд.
Проект состоит из 383 квартир на 8 этажах и был разработан компанией Eastern Star Real Estat.
Апартаменты полностью меблированы и выполнены в дизайнерском стиле!
В окрестностях, где находится Quintara MHy'GEN Ratchada - Huai Khwang, есть множество ресторанов, магазинов, кафе, баров, рынков, ночных клубов, массажных салонов.
Ближайшее медицинское учреждение находится всего в 260 м от проекта (вы можете дойти до него за 4 мин.).
Аэропорт Суварнабхуми расположен в 30 км от комплекса, дорога туда занимает около 32 минут на машине или такси.
Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности.
УДОБСТВА:
- Видеонаблюдение 24/7
- Фитнес
- Сад
- Парковка
- Охрана 24/7
- Бассейн
- Кабельное телевидение
- Лифт
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