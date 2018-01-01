Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд

Бан Ката, Таиланд

от €128,117

72 м² 1

Сдача в: 2017

Kata Ocean View Residences расположены в южной части Пхукета, Таиланд. Стильный, современный комплекс включает в себя 153 квартиры с одной, двумя или тремя спальнями, одной или двумя ванными комнатами, гостиной, кухней, в некоторых квартирах есть джакузи. Западные стандарты были сохранены во всех наших проектах, гарантируя их спрос и легкость в аренде. Особенности дизайна включают в себя импортные полы из дерева и ламината, высококачественные отделочные материалы и стеклянные двери патио, чтобы максимально увеличить жилую площадь. Доступ к большим террасам осуществляется через стеклянные двери от пола до потолка, которые открываются, чтобы охватить естественное окружающее освещение и тропические пейзажи. Во всех квартирах есть кондиционер с индивидуальной системой контроля, кабельное/спутниковое телевидение с проложенными кабелями, Wi-Fi подключение к интернету, а также полностью оборудованы сигнализацией и системой пожаротушения. Оздоровительный центр со СПА, тренажерным залом, многофункциональной программой и рестораном также являются частью комплекса. Покупка квартиры в Kata Ocean View будет активом, так как это будет инвестиция и может быть сдана в аренду для получения дополнительного дохода. Недвижимость для сдачи в аренду очень популярна среди экспатриантов на Пхукете, но найти качественное и стильное жилье сложно. Вариант программы аренды Годовой доход от аренды делится на 70% для владельца и 30% для управляющей компании, плата за обслуживание 60 THB кв.м/месяц, коммунальные услуги (использование электричества/воды) и Амортизационный фонд (единоразовый платеж). Бонусы для владельцев Возможность для Владельца бесплатно пользоваться сауной, ледяной баней, фитнес-центром и маршрутным автобусом до пляжа Ката, а также присоединиться к скидке 10% на мероприятия оздоровительного центра.