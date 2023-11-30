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33 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4
2
150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,28 млн
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Аталанта
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Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
6
4
300 м²
4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€4,50 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4
4
250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
€5,25 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
5
5
240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€5,20 млн
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Аталанта
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Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
3
4
210 м²
3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€3,79 млн
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Аталанта
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Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
2
2
260 м²
2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€4,50 млн
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Аталанта
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Дом 10 спален
District de Lausanne, Швейцария
10
1 000 м²
3
Этот особняк идеально расположен между центром города и берегами Женевского озера, в районе …
€18,00 млн
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Аталанта
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Дом 7 спален
District de Lausanne, Швейцария
7
6
650 м²
3
«Скромное обаяние буржуазии» — фраза, которая лучше всего описывает этот великолепный особня…
€1,40 млн
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Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
6
3
430 м²
3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
€5,40 млн
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Аталанта
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Дом 6 спален
Vich, Швейцария
6
6
450 м²
2
Этот потрясающий особняк расположен между Женевой и Лозанной в непосредственно близости от о…
€5,40 млн
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Аталанта
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Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
3 м²
Красивый дом, сочетающий в себе современность, комфорт и функциональность, расположен в Ле …
€2,33 млн
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Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Монтрё, Швейцария
8
400 м²
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
€5,40 млн
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Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Монтрё, Швейцария
8
800 м²
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
€12,04 млн
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Дом 7 спален с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Лозанна, Швейцария
7
500 м²
Отличный дом в городе Лютри, пригород Лозанны, Швейцария. Жилая площадь составляет 500 кв. м…
€7,73 млн
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Дом 7 спален с садом, с сигнализацией, с отоплением
Лозанна, Швейцария
7
505 м²
Красивый дом находится в Лозанне, Во. Из дома открывается великолепный вид на озеро и Альпы…
€5,90 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
5
350 м²
Очаровательный дом расположен в тихом жилом районе в городе Кларанс. Недвижимость, построенн…
€3,61 млн
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Дом 6 спален с гаражом, с садом, с личным бассейном
Ла Тур-де-Пей, Швейцария
6
310 м²
Роскошный дом находится в окружении шикарного сада в Ла Тур-де-Пей, Во. На территории есть …
€4,00 млн
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Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Веве, Швейцария
6
456 м²
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
€3,70 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с джакузи, с винным погребом
Монтрё, Швейцария
5
420 м²
Прекрасный дом 15 века и отреставрированный в 2010году находится в потрясающем городе Монтр…
€3,30 млн
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Дом 7 спален с мебелью, с садом, с сауной
Пюли, Швейцария
7
300 м²
Дом с видом на озеро и горы располагается в городе Пюли, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванны…
€3,23 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
6
350 м²
Чудесный дом рядом с гольф-полями в Лозанне. Общая жилая площадь составляет 350 кв. м. На ви…
€3,23 млн
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Дом 7 спален с гаражом, с инфраструктурой, с частной парковкой
Монтрё, Швейцария
7
380 м²
Прекрасный дом находится в уединенном и безопасном месте на возвышенностях недалеко от горо…
€3,08 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Лозанна, Швейцария
5
300 м²
Прекрасный современный дом расположен в тихом уголке Лозанны всего в двух минутах от достоп…
€2,83 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
6
459 м²
Красивый дом, расположенный в тихом районе на холмах Лозанны, находится в Швейцарии. Лозанна…
€2,91 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
4
240 м²
Уютный домик в окружении романтичного зеленого пейзажа находится в Монтрё. Из дома открываю…
€2,70 млн
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Дом 5 спален с садом, с интернетом, с отоплением
Лозанна, Швейцария
5
386 м²
Восхитительный дом 18 века находится неподалеку от Лозанны, в городе Лютри, Во. До центра Ло…
€2,48 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, в центре города
Лозанна, Швейцария
5
386 м²
Симпатичный дом в пригороде Лозанны (Лютри), Швейцария. Дом расположен в живописной местност…
€2,49 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с садом, с сауной
Веве, Швейцария
5
315 м²
Превосходный дом с видом на озеро и горы расположен на высотах Мон Пелерин, всего в 10-ти м…
€2,45 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лозанна, Швейцария
4
220 м²
Чудесный дом площадью 220 кв.м расположен в городе Форел (Лаво) недалеко от Лозанны, кантон …
€2,52 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Vich, Швейцария
4
800 м²
Красивый дом 19 века находится в городе Поми, Во. До всей необходимой инфраструктуры: магази…
€2,39 млн
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