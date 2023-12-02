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Дома в Монтрё, Швейцария

12 объектов найдено
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,28 млн
в месяц
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Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€4,50 млн
в месяц
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Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
€5,25 млн
в месяц
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Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€5,20 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€3,79 млн
в месяц
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Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€4,50 млн
в месяц
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Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
€5,40 млн
в месяц
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Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Монтрё, Швейцария
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 800 м²
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
€12,04 млн
в месяц
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Очаровательный дом расположен в тихом жилом районе в городе Кларанс. Недвижимость, построенн…
€3,61 млн
в месяц
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Дом 5 спален с гаражом, с джакузи, с винным погребом в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален с гаражом, с джакузи, с винным погребом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Прекрасный дом 15 века и отреставрированный в 2010году находится в потрясающем городе Монтр…
€3,30 млн
в месяц
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Дом 7 спален с гаражом, с инфраструктурой, с частной парковкой в Монтрё, Швейцария
Дом 7 спален с гаражом, с инфраструктурой, с частной парковкой
Монтрё, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 380 м²
Прекрасный дом находится в уединенном и безопасном месте на возвышенностях недалеко от горо…
€3,08 млн
в месяц
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Уютный домик в окружении романтичного зеленого пейзажа находится в Монтрё. Из дома открываю…
€2,70 млн
в месяц
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