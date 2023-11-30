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Особняки в Во, Швейцария

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3 объекта найдено
Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€4,50 млн
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Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€4,50 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Особняк 6 спален в District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
€5,40 млн
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Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Во, Швейцария

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