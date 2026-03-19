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Жилой квартал Zenity Blau II

Эстепона, Испания
от
$523,319
;
6
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ID: 39459
ID новостройки на Realting
In CRM: 1055566658
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

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An exclusive project consisting of 2, 3, and 4-bedroom apartments, designed to offer you maximum comfort and well-being. Located in a privileged setting, this development is the perfect place to find the happiness and relaxation you deserve. The development boasts excellent facilities, such as outdoor pools for adults and children, large green areas to enjoy nature, and a fully equipped gym to keep you in shape. All of this is designed to provide you with a unique experience of relaxation and enjoyment. Just 10 minutes from the beach, you can enjoy the proximity of the sea, while in the surrounding area you will find a wide range of restaurants, supermarkets, and other services for your convenience. Furthermore, thanks to its excellent location, the project is well connected to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travels easy.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Zenity Blau II
Эстепона, Испания
от
$523,319
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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