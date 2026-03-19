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Жилой квартал Insur Scala Fase 2

Эстепона, Испания
от
$534,695
;
20
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ID: 39447
ID новостройки на Realting
In CRM: 1196876097
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Адрес
    Calle Santo Tomas de Aquino

О комплексе

Перевод
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English English
A project of homes of 1, 2, 3 and 4 bedrooms with garage and storage room included in the price. The new development in Estepona, Malaga, has exclusive landscaped communal areas, including two saline chlorination swimming pools, a gym with sauna where you can enjoy a healthy lifestyle, a coworking room so that your office is closer than ever and a social club where you can enjoy the company of family and friends. Following the contemporary European Open Spaces concept, all the homes have been designed to have spatial fluidity between the living-dining room and the open-plan kitchen, with direct access to the terrace, where the views and the light will be the stars of your best setting. The complex is located just a few minutes from Estepona's promenade and the beach, in the area of the Felipe VI Auditorium Theatre, a new area of expansion, within the town centre. This privileged location means that you can enjoy unobstructed views of the sea, the mountains and the town centre to the maximum. It has direct access from the road and is close to all the services you may need such as educational, health, sports and commercial centres. Make an appointment now and come and visit our office with showroom.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
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Жилой квартал Insur Scala Fase 2
Эстепона, Испания
от
$534,695
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