  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал Ocean 11

Жилой квартал Ocean 11

Bel Air, Испания
от
$2,90 млн
;
12
Оставить заявку
ID: 39439
ID новостройки на Realting
In CRM: 124560230
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Bel Air
  • Адрес
    Calle del Romero

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience. The sea will be within hand’s reach here, as well as the golf course and other perks of the New Golden Mile in Bel Air, Marbella. Delightful sunny weather all year round, beautiful sandy beaches all over the Costa del Sol, golf courses cradled by majestic mountains, fresh seafood dishes, and Mediterranean cuisine – all this is waiting for you here. Now, you can live as you have always wanted in the great Bel Air neighborhood.

Местонахождение на карте

Bel Air, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал The Grove
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$677,129
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$698,410
Жилой квартал Vesta Mare
Manilva, Испания
от
$494,878
Жилой квартал The View Marbella 2
Benahavis, Испания
от
$1,48 млн
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой квартал Ocean 11
Bel Air, Испания
от
$2,90 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал The Hills 1
Жилой квартал The Hills 1
Жилой квартал The Hills 1
Жилой квартал The Hills 1
Жилой квартал The Hills 1
Показать все Жилой квартал The Hills 1
Жилой квартал The Hills 1
Benahavis, Испания
от
$15,70 млн
An architectural masterpiece designed by the esteemed Tobal, located in the exclusive gated community of The Hills in La Quinta. Nestled at the end of the development, the villa offers unmatched privacy and breathtaking panoramic views of the Mediterranean coastline. Set on an expansive plo…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал 16+ Collection
Жилой квартал 16+ Collection
Жилой квартал 16+ Collection
Жилой квартал 16+ Collection
Жилой квартал 16+ Collection
Показать все Жилой квартал 16+ Collection
Жилой квартал 16+ Collection
Benalmadena, Испания
от
$1,35 млн
Located at the foothills of the Sierra de Mijas, with stunning views of the surrounding green belt, this new development of exclusive apartments offers a unique lifestyle where luxury and sustainability come together in perfect harmony. Nestled in a natural setting, the project consists of o…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Europa Nova
Жилой квартал Villa Europa Nova
Жилой квартал Villa Europa Nova
Жилой квартал Villa Europa Nova
Жилой квартал Villa Europa Nova
Жилой квартал Villa Europa Nova
Михас, Испания
от
$1,96 млн
This exclusive villa represents a sophisticated lifestyle, where comfort, privacy, and natural light take center stage. Its modern and elegant appearance conveys a sense of spaciousness and well-being from the moment you arrive, inviting you to enjoy each space in complete tranquility. The …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации