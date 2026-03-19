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Жилой квартал Palm Luxury Gardens

Resinera Voladilla, Испания
от
$893,055
;
16
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ID: 39305
ID новостройки на Realting
In CRM: 795206515
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Resinera Voladilla
  • Адрес
    Calle del Rio

О комплексе

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A Unique Opportunity: 33 Townhouses and Semi-Detached Houses Imagine living in a stunningly designed property, surrounded by green landscapes, where modern luxury combines with the charm of nature. Imagine having access to exclusive amenities such as private swimming pools, a heated communal pool, a state-of-the-art gym and meticulously manicured gardens. This idyllic lifestyle is not a dream: it becomes a reality with these 33 exceptional homes offering comfort, relaxation and convenience. Spacious and Versatile Homes The development consists of 17 three-bedroom townhouses and 16 four-bedroom semi-detached houses. Each home offers: - Spacious layouts with open and fluid living spaces. - Carefully planned designs for modern living. - Three-Bedroom Townhouses: Ideal for small families, couples or individuals. - Four-Bedroom Semi-Detached Houses: Perfect for larger families or those who need space for guests.

Местонахождение на карте

Resinera Voladilla, Испания
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Жилой квартал Palm Luxury Gardens
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$893,055
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