Жилой квартал Privilege Suites Casares

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Luxury homes designed to meet the needs of the most exclusive public and enjoy views of the Mediterranean.
Ground floor units with stunning private gardens and innovative interior design.
Comfortable first floor flats with large windows and large terraces.
Spacious duplex penthouses with private swimming pool and solarium. The homes have garages and storage rooms.
It is located in privileged surroundings, between Playa Ancha beach and the Doña Julia Golf clubhouse.
You can enjoy pleasant strolls along the beach, enjoy the gastronomic variety offered by the restaurants in the area or simply relax and feel the sea breeze from home.
It offers the lifestyle you've always dreamed of with an exclusive luxury community that combines architectural excellence with practical design.
Interiors bathed in natural light and spacious terraces with incredible sea views. Carefully conceived communal spaces where you can enjoy security and privacy.
Местонахождение на карте
Casares, Испания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно