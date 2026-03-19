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Жилой квартал Vitae Villas Villa I3

Benahavis, Испания
от
$4,49 млн
;
5
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ID: 39233
ID новостройки на Realting
In CRM: 1156767366
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Camino de Montemayor

О комплексе

Перевод
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English English
Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dissolve boundaries between interior and exterior, the villa invites year-round connection with nature—whether lounging beside the serene infinity pool, gathering in the airy living room, or dining beneath the stars. With an open, organic layout and playful outdoor spaces, this villa offers a tranquil, all-season escape where elegance meets elemental beauty.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Benahavis, Испания
от
$4,49 млн
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