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Земельные участки в Медводе, Словения

3 объекта найдено
Земельные участки с видом на горы в Медводе, Словения
Земельные участки с видом на горы
Медводе, Словения
Площадь 1 290 м²
Продаётся солнечный участок треугольной формы под строительство одно- или двухквартирного до…
€224,900
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Земельные участки в Медводе, Словения
Земельные участки
Медводе, Словения
Площадь 1 385 м²
Земельный участок в 20 минутах езды от Любл…
€589,000
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Земельные участки в Медводе, Словения
Земельные участки
Медводе, Словения
Площадь 1 378 м²
Земельный участок с строительным разрешение…
€456,000
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