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Продажа офисных помещений в Любляна, Словения

коммерческая недвижимость
17
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9 объектов найдено
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€196,896
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€186,165
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€107,325
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€210,000
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€180,000
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€294,063
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 133 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€278,880
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 177 м²
Этаж 1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€390,000
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 734 м²
  Высококачественный и престижный объект, …
€4,20 млн
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