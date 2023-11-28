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Квартиры в Воеводина, Сербия
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18 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Novi Sad City, Сербия
2
1
57 м²
5/6
Fully accommodated recently renewed 2 rooms flat plenty of natural light with balcony. Flat…
€135,530
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Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
2
1
42 м²
4/5
The apartment consists of an entrance spacious hallway, living room with dining room, kitche…
€107,087
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
3
1
62 м²
Квартира состоит из двух уровней. Прихожая, просторная гостиная и столовая, кухня, туалет и …
€150,000
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Квартира 1 комната
Южно-Бачский административный округ, Сербия
1
1
30 м²
1
€79,505
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Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
2
1
40 м²
1
Отремонтированная квартира на бульваре Европы. Квартира состоит из прихожей, гостиной со сто…
€102,000
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Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
2
1
47 м²
1
Двухкомнатная квартира. В апартаментах есть просторная прихожая, гостиная, кухня с кладовой,…
€105,000
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Квартира 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
3
1
71 м²
3
Квартира была полностью отремонтирована, расположена на третьем этаже. Он состоит из прихоже…
€138,260
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Квартира 3 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
4
2
116 м²
5
Красивая семейная квартира в идеальном месте, недалеко от Освободительного бульвара и ярмарк…
€290,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
3
2
65 м²
1
€155,856
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
2
1
46 м²
1
€114,380
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Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2
1
46 м²
1
€114,125
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Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2
1
45 м²
1
€112,830
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
2
1
46 м²
1
€114,050
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Novi Sad City, Сербия
3
1
65 м²
3/5
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
€195,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Novi Sad City, Сербия
4
2
96 м²
5/6
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
€200,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
2
1
39 м²
2
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
€110,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Novi Sad City, Сербия
2
1
48 м²
4
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
€125,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Novi Sad City, Сербия
3
2
87 м²
2
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…
€147,900
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Параметры недвижимости в Воеводина, Сербия
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