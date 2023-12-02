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Многоуровневые квартиры в Novi Sad City, Сербия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
€200,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Novi Sad City, Сербия

недорогая
элитная
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