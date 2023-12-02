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Жильё в Novi Sad City, Сербия

Нови-Сад
12
12 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/6
Fully accommodated recently renewed 2 rooms flat plenty of natural light with balcony. Flat…
€135,530
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
€155,856
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€114,380
в месяц
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Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€114,125
в месяц
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Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
€112,830
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€114,050
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
€195,000
в месяц
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Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
€200,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
€110,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
€125,000
в месяц
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Дом 5 спален с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Дом 5 спален с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…
€184,500
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…
€147,900
в месяц
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Типы недвижимости в Novi Sad City

квартиры

Параметры недвижимости в Novi Sad City, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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