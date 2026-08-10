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Жилье в City of Novi Sad, Сербия

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2 объекта найдено
Вилла в Сремска-Каменица, Сербия
Вилла
Сремска-Каменица, Сербия
Площадь 1 600 м²
| 1 600 м² | участок 1 629 м² | 5+ уровней | около 20 помещений | несколько террас | премиум…
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в City of Novi Sad, Сербия
Дом 4 комнаты
City of Novi Sad, Сербия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Просторный семейный дом в красивом сербском селе в Воеводине   Продается новый семейны…
$47,781
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Языки общения
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Параметры недвижимости в City of Novi Sad, Сербия

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