  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Белград
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Белграде

Центральная Сербия
3
Город Белград
2
Нишавский административный округ
1
Ниш
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Показать все Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Белград, Сербия
от
$176,582
Современный комплекс в центре Белграда, предоставляющий высококлассную инфраструктуру 5*****. Студии площадью от 32 м², а апартаменты с одной спальней – от 45 м², с двумя спальнями – от 76 м². Это знаковый проект для Белграда, ставший его новым центром притяжения, включая 5 отелей 5*, …
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти