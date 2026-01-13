  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Центральной Сербии

Жилой комплекс Ниш
Жилой комплекс Ниш
Жилой комплекс Ниш
Donji Matejevac, Сербия
от
$74,013
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж/д Белград - Ниш. …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Белград, Сербия
от
$176,582
Современный комплекс в центре Белграда, предоставляющий высококлассную инфраструктуру 5*****. Студии площадью от 32 м², а апартаменты с одной спальней – от 45 м², с двумя спальнями – от 76 м². Это знаковый проект для Белграда, ставший его новым центром притяжения, включая 5 отелей 5*, …
Агентство
MD Realty
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Rusanj, Сербия
от
$98,181
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
НДС НЕ ВКЛЮЧЕН В ЦЕНУ КВАРТИРЫ! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить ВНЖ европейской страны! В столице Сербии, в районе Бежецкой косы строится отличный многофункциональный жилой комплекс Он станет островком спокойствия и комфортной жизни для большого количества лю…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
