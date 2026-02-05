  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Cukarica Urban Municipality
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Cukarica Urban Municipality

Белград
1
Центральная Сербия
3
Город Белград
2
Нишавский административный округ
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Rusanj, Сербия
от
$98,181
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
НДС НЕ ВКЛЮЧЕН В ЦЕНУ КВАРТИРЫ! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить ВНЖ европейской страны! В столице Сербии, в районе Бежецкой косы строится отличный многофункциональный жилой комплекс Он станет островком спокойствия и комфортной жизни для большого количества лю…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти