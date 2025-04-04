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Коммерческая недвижимость в Backa Palanka Municipality, Сербия

1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Backa Palanka Municipality, Сербия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Backa Palanka Municipality, Сербия
Площадь 1 500 000 м²
Продаётся 150 га сельскохозяйственных земель в Сербии (сейчас на земле растет техническая ко…
$2,88 млн
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