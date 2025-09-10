  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Коттеджный посёлок Левада

Коттеджный посёлок Левада

Лехтуси, Россия
от
$21,703
;
10
ID: 29832
ID новостройки на Realting
In CRM: 4564
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Деревня
    Лехтуси

О комплексе

ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от поселка в деревне Лесколово — торговые центры, кафе, детские сады и школы, аптеки и амбулатория, автосервис, садовый питомник и даже скейт-парк.

ПРИРОДА:
→ Проект, в котором деревенская свежесть сочетается с современными принципами загородного девелопмента. КП «Левада» — это участки на живописном лугу в 30 км от КАД.
→ По границе поселка зеленеет лес с преобладанием елей и сосен

ИНЖЕНЕРИЯ и ИНФРАСТРУКТУРА:
→ Электричество 15 кВ
→ Дороги с покрытием из асфальтовой крошки
→ Система водоотведения и первичного пожаротушения
→ Въездная группа и гостевая парковка
→ Форма управления — товарищество собственников недвижимости (ТСН)

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."


Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
→ 5 районов застройки в ЛО
→ Участки в окружении леса и озёр
→ Покупка напрямую у собственника участка


ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Участок № 8. Кадастровый номер 1: 47:07:0120001:2584

Местонахождение на карте

Лехтуси, Россия
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Левада
Лехтуси, Россия
от
$21,703
