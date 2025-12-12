Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Зимнича
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Зимниче, Румыния

1 объект найдено
Офис 100 000 м² в Зимнича, Румыния
Офис 100 000 м²
Зимнича, Румыния
Площадь 100 000 м²
Этаж 32767/1
Сырой овощ Объект по добыче нефти для приобретения, стратегически расположенный в Порт-Зимни…
$23,29 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
