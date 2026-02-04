Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Otopeni
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Otopeni, Румыния

Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Инвестируйте в отельные номера у аэропорта Бухареста — высокая доходность под брендом Wyndham в Otopeni, Румыния
Инвестируйте в отельные номера у аэропорта Бухареста — высокая доходность под брендом Wyndham
Otopeni, Румыния
Площадь 28 м²
Количество этажей 3
Продаются гостиничные номера в отеле Wyndham Garden Bucharest Airport (Бухарест, Румыния). …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
Продажа отельных номеров в отеле Wyndham Bucharest, расположенном в 150 м от международного аэропорта. в Otopeni, Румыния
Продажа отельных номеров в отеле Wyndham Bucharest, расположенном в 150 м от международного аэропорта.
Otopeni, Румыния
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Продаются гостиничные номера в отеле Wyndham Garden Bucharest Airport (Бухарест, Румыния). …
$197,617
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти