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Жильё в Сербия

Центральная Сербия
56
Белград
44
Воеводина
18
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11
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11
Ниш
6
74 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Vojvode Vlahovica. Дуплек…
€128,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация. - Grocka, Kaludjerica, ул Svetislava Ri…
€63,200
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Borca I, Ivana Milutinovica 49. Пло…
€58,900
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/6
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Канарево Брдо, ул Vukasoviceva 71g. …
€132,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Палиллула, Mirijevsko Brdo. Площадь…
€98,500
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/7
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Медакович 3, улица Borivoja Stevanovic…
€166,800
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/8
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Stepa Stepanovic, Dusana Jovanovica 4a…
€122,500
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Алтина, ул Stojana Pacova 64v. Площ…
€69,500
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Граница Звездары и Вождовца, ул Vojvod…
€163,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zemun, Skadarska. Метраж 75 м2. …
€275,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zemun Polje, ул Mihajla Pupina 16. …
€90,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Brace Jerkovic. Удобный т…
€95,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Вождовац, Medakovic II, Mokroluska. …
€84,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Savski venac, Beograd na vodi, Hercego…
€380,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Savski venac, Dedinje, ул Kronstatska.…
€345,226
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Hadzipopovac, Primorska. Год постро…
€161,900
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Новый Белград. Площадь - 189 м2. …
€570,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Этаж 13
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zvezdara, Konjarnik, Rudo. Метраж -…
€193,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Kumodraz, Vojvode Stepe. …
€140,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2
Продается квартира в Сербии, г.Белград. Локация - Звездара, Bulevar kralja Aleksandra 444…
€290,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Карабурма, Dr Drage Ljocic. Площадь…
€129,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Новый Белград, Блок 11, ул Aleksinacki…
€159,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, ул Milovana Vidakovica. О…
€115,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, Белград. Локация - Vračar, ул Grahovska. Две с половиной …
€147,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Donji Dorcol, ул Knez Miletina. Дом…
€178,500
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Земун, Zemun Polje, Kurirska 20. Вс…
€61,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира в Сербии, Белград. Локация - Вождовац, Kumodraž. Площадь 50 m². …
€106,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Новый Белград, ул. Vojvodjanska. Ме…
€153,000
Дом 3 спальни в Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-х этажный дом качественной постройки с отдельным входом на каждый из этажей. 🎯Н…
€69,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Продаётся 2-х комнатная квартира со свежим ремонтом в тихом зеленом районе Белграда (Мириево…
€107,000

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