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Жильё с бассейном в Троицкий административный округ, Россия

поселение Вороновское
94
поселение Первомайское
39
поселение Краснопахорское
19
поселение Щаповское
10
поселение Михайлово-Ярцевское
6
17 объектов найдено
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
Комнаты 20
Площадь 1 027 м²
Количество этажей 3
€ 410,819
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
Комнаты 20
Площадь 1 090 м²
Количество этажей 3
€ 586,885
Дом 13 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 13
Площадь 939 м²
Количество этажей 2
€ 1,408,524
Дом 4 комнаты в Bezobrazovo, Россия
Дом 4 комнаты
Bezobrazovo, Россия
Комнаты 4
Площадь 241 м²
Количество этажей 3
€ 258,229
Дом 8 комнат в поселение Краснопахорское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
Комнаты 8
Площадь 423 м²
Количество этажей 3
€ 1,748,917
Дом 17 комнат в Schapovo, Россия
Дом 17 комнат
Schapovo, Россия
Комнаты 17
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
€ 1,032,917
Дом 8 комнат в Фоминское, Россия
Дом 8 комнат
Фоминское, Россия
Комнаты 8
Площадь 669 м²
Количество этажей 3
€ 586,885
Дом 6 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 6
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
€ 762,950
Дом 7 комнат в поселение Щаповское, Россия
Дом 7 комнат
поселение Щаповское, Россия
Комнаты 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
€ 268,793
Дом 5 комнат в поселение Краснопахорское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
€ 1,578,720
Дом 6 комнат в поселение Краснопахорское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
Комнаты 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
€ 939,016
Дом 14 комнат в Raevo, Россия
Дом 14 комнат
Raevo, Россия
Комнаты 14
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
€ 762,950
Дом 10 комнат в Krasnoe, Россия
Дом 10 комнат
Krasnoe, Россия
Комнаты 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
€ 645,573
Дом 11 комнат в Krasnoe, Россия
Дом 11 комнат
Krasnoe, Россия
Комнаты 11
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
€ 2,347,539
Дом 10 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 10
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
€ 1,408,524
Дом 9 комнат в Былово, Россия
Дом 9 комнат
Былово, Россия
Комнаты 9
Площадь 712 м²
Количество этажей 3
€ 811,662
Дом 9 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Комнаты 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
€ 1,408,524

Параметры недвижимости в Троицкий административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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