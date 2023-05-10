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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Троицкий административный округ
Дома
Дома в Троицкий административный округ, Россия
поселение Вороновское
85
поселение Первомайское
39
поселение Краснопахорское
19
поселение Щаповское
10
поселение Михайлово-Ярцевское
6
Дом
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164 объекта найдено
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Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5
150 м²
2
€ 187,803
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5
265 м²
2
€ 375,019
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
8
359 м²
3
€ 586,885
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20
1 027 м²
3
€ 410,819
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20
1 090 м²
3
€ 586,885
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
4
175 м²
2
€ 328,656
Дом 6 комнат
Клёново, Россия
6
224 м²
2
€ 228,885
Дом 8 комнат
поселение Первомайское, Россия
8
650 м²
2
€ 2,054,097
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5
263 м²
2
€ 468,334
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13
939 м²
2
€ 1,408,524
Дом 6 комнат
Krasnaya Pahra, Россия
6
320 м²
3
€ 492,983
Дом 4 комнаты
Былово, Россия
4
215 м²
2
€ 255,882
Дом 8 комнат
Птичное, Россия
8
632 м²
3
€ 1,044,655
Дом 6 комнат
Настасьино, Россия
6
507 м²
3
€ 762,950
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
4
200 м²
9
€ 2,041,294
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6
112 м²
2
€ 205,410
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6
146 м²
2
€ 301,659
Дом 5 комнат
поселение Щаповское, Россия
5
235 м²
2
€ 232,406
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
5
500 м²
3
€ 762,950
Дом 3 комнаты
поселение Вороновское, Россия
3
70 м²
5
€ 386,388
Дом 1 комната
поселение Вороновское, Россия
1
40 м²
8
€ 371,807
Дом 3 комнаты
поселение Вороновское, Россия
3
72 м²
6
€ 582,498
Дом 2 комнаты
поселение Вороновское, Россия
2
65 м²
8
€ 583,227
Дом 5 комнат
поселение Вороновское, Россия
5
204 м²
8
€ 1,822,584
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
4
120 м²
2
€ 210,105
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6
180 м²
2
€ 217,147
Дом 5 комнат
поселение Вороновское, Россия
5
165 м²
6
€ 1,603,873
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
4
98 м²
8
€ 583,227
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
5
313 м²
3
€ 410,819
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
4
212 м²
19
€ 1,093,550
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Параметры недвижимости в Троицкий административный округ, Россия
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