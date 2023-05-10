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Дома в Троицкий административный округ, Россия

поселение Вороновское
85
поселение Первомайское
39
поселение Краснопахорское
19
поселение Щаповское
10
поселение Михайлово-Ярцевское
6
164 объекта найдено
Дом 5 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 187,803
Дом 5 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€ 375,019
Дом 8 комнат в поселение Краснопахорское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
Комнаты 8
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
€ 586,885
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
Комнаты 20
Площадь 1 027 м²
Количество этажей 3
€ 410,819
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
Комнаты 20
Площадь 1 090 м²
Количество этажей 3
€ 586,885
Дом 4 комнаты в поселение Первомайское, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€ 328,656
Дом 6 комнат в Клёново, Россия
Дом 6 комнат
Клёново, Россия
Комнаты 6
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€ 228,885
Дом 8 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
€ 2,054,097
Дом 5 комнат в поселение Краснопахорское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
Комнаты 5
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
€ 468,334
Дом 13 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 13
Площадь 939 м²
Количество этажей 2
€ 1,408,524
Дом 6 комнат в Krasnaya Pahra, Россия
Дом 6 комнат
Krasnaya Pahra, Россия
Комнаты 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
€ 492,983
Дом 4 комнаты в Былово, Россия
Дом 4 комнаты
Былово, Россия
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
€ 255,882
Дом 8 комнат в Птичное, Россия
Дом 8 комнат
Птичное, Россия
Комнаты 8
Площадь 632 м²
Количество этажей 3
€ 1,044,655
Дом 6 комнат в Настасьино, Россия
Дом 6 комнат
Настасьино, Россия
Комнаты 6
Площадь 507 м²
Количество этажей 3
€ 762,950
Дом 4 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
€ 2,041,294
Дом 6 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 6
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
€ 205,410
Дом 6 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 6
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
€ 301,659
Дом 5 комнат в поселение Щаповское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Щаповское, Россия
Комнаты 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
€ 232,406
Дом 5 комнат в Фоминское, Россия
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€ 762,950
Дом 3 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 3 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 5
€ 386,388
Дом 1 комната в поселение Вороновское, Россия
Дом 1 комната
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
€ 371,807
Дом 3 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 3 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 6
€ 582,498
Дом 2 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 2 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 8
€ 583,227
Дом 5 комнат в поселение Вороновское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 8
€ 1,822,584
Дом 4 комнаты в поселение Первомайское, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 210,105
Дом 6 комнат в поселение Первомайское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 217,147
Дом 5 комнат в поселение Вороновское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 6
€ 1,603,873
Дом 4 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 8
€ 583,227
Дом 5 комнат в Фоминское, Россия
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
Комнаты 5
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
€ 410,819
Дом 4 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 19
€ 1,093,550

Параметры недвижимости в Троицкий административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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