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Купить дом в Uzliedziu seniunija, Литва

18 объектов найдено
Домв Uzliedziai, Литва
Дом
Uzliedziai, Литва
110 м² Количество этажей 1
€ 199,999
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 199,000
ДОМ ВЫСОКОГО СОВРЕМЕННОГО С ЭРДВИУМНЫМ СКЛИПОМ - В СОКРАЩЕНИИ ВЫСОКОГО! ОБЪЯСНЕНИЕ ТАТОГА, 3…
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
70 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Продается экономичный полностью оборудованный коттедж в Вижукай. Вся мебель и бытовая техник…
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
288 м² Количество этажей 2
€ 350,000
ПРОДАНО ДОМ ЭРДВУСА С РАЗДЕЛОМ 16 ARS - В ГИРАЙТЕ!!! = = = = = = = = = = G1> GTAG1> >> ПР…
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 103,000
Эксклюзивное качество, современное современное выщелачивание. Энергоэффективность класса + з…
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
141 м² Количество этажей 1
€ 220,000
"ПЕЛЕД ДОМА" - ЛЕМПЦИОНАЛЬНЫЙ. Мы с нетерпением ждем недавно построенного квартала класса A …
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
122 м² Количество этажей 2
€ 309,000
ГОДЫ 2022 ГОДА, КЛАССЫ +, ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5 НОМЕРОВ В ВЬЕРЕНЦИЯХ! ПРЕИМ…
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 185,000
SELLED CITIES EQUIPMENT IN ROMAIN IN THE ROMAIN, WHEREAS G. PUTIC PLACE FOR YOUR QUALITY LIF…
Домв Uzliedziai, Литва
Дом
Uzliedziai, Литва
110 м² Количество этажей 1
€ 209,999
НЕ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ НЕДЕЛЮ И СОСТОЯНИЕ СТАТЬЕЙ? ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В БАЛЛЕДОМЕ! НАЧНИТЕ…
Домв Romainiu Kaimele, Литва
Дом
Romainiu Kaimele, Литва
41 м² Количество этажей 1
€ 15,500
ПОЗЖЕ ГАРАТОВ С РАКОМ ДО ПАТ МЕГОСА, КАНЬ! _______________________________ - кладочный гараж…
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 119,999
"«ПРЕЛАНДИЯ УЖЕ» - НОВЫЙ СТАТОМ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СЛОЖНОГО ДОМА И БУТЫЛК…
Домв Paltiskiai, Литва
Дом
Paltiskiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 211,000
79,62 кв.м. дом с 3,77 а. участок корзины, рома, каунас ДОМ . Адрес – Реверсии г., Рома, …
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
108 м² Количество этажей 1
€ 174,900
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ ДОМ ________________________________________________________________ “…
Домв Uzliedziai, Литва
Дом
Uzliedziai, Литва
86 м² Количество этажей 2
€ 169,900
ПОКАЗАННЫЙ КОТ, КОТОРОЙ В КАННОТЕ! ПРАВДА РЕПЕНЕНТ И ЖИЗНЬ!!! -----------------------------…
Домв Romainiu Kaimele, Литва
Дом
Romainiu Kaimele, Литва
107 м² Количество этажей 2
€ 259,000
ЗАГРУЗКА ДОМА НА ОТОПЛЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ G. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ КОТ-БАЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Д…
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 135,000
Частный – современный – удобный. Доставлен дом по соседству с собственным домом. Может быть,…
Домв Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
85 м² Количество этажей 1
€ 136,999
ПРОДАЖА A + + КЛАССЫ, 2023 ГОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ДИЗАЙНА В ГИРАЙТЕ, ВНИМАНИЕ RAJ. ПРОДАНО …
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
77 м² Количество этажей 1
€ 67,000

Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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