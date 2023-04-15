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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Купить недвижимость в Uzliedziu seniunija, Литва
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29 объектов найдено
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Дом
Uzliedziai, Литва
110 м²
Количество этажей 1
€ 199,999
Дом
Giraite, Литва
130 м²
Количество этажей 1
€ 199,000
ДОМ ВЫСОКОГО СОВРЕМЕННОГО С ЭРДВИУМНЫМ СКЛИПОМ - В СОКРАЩЕНИИ ВЫСОКОГО! ОБЪЯСНЕНИЕ ТАТОГА, 3…
Дом
Vijukai, Литва
70 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается экономичный полностью оборудованный коттедж в Вижукай. Вся мебель и бытовая техник…
Дом
Giraite, Литва
288 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
ПРОДАНО ДОМ ЭРДВУСА С РАЗДЕЛОМ 16 ARS - В ГИРАЙТЕ!!! = = = = = = = = = = G1> GTAG1> >> ПР…
Дом
Vijukai, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 103,000
Эксклюзивное качество, современное современное выщелачивание. Энергоэффективность класса + з…
Дом
Giraite, Литва
141 м²
Количество этажей 1
€ 220,000
"ПЕЛЕД ДОМА" - ЛЕМПЦИОНАЛЬНЫЙ. Мы с нетерпением ждем недавно построенного квартала класса A …
Дом
Vijukai, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 309,000
ГОДЫ 2022 ГОДА, КЛАССЫ +, ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5 НОМЕРОВ В ВЬЕРЕНЦИЯХ! ПРЕИМ…
Квартира 2 комнаты
Giraite, Литва
2 Количество комнат
46 м²
2/2 Этаж
€ 119,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ СОВЕТ В РОМЕ С БОЛЬШИМ ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ, ЦЕНЫ BUTI 2 МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИ…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
73 м²
2/2 Этаж
€ 85,000
Аккуратная 3-комнатная квартира на продажу в Ледос г. с беседкой, построенной на участке 1,8…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
69 м²
2/2 Этаж
€ 134,000
Просторная и светлая 3-комнатная квартира на продажу в Риме. _______________________________…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
77 м²
2/3 Этаж
€ 135,000
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОРГЕСТИГАЦИИ, БУТАС НА ВЕСЕ…
Дом
Giraite, Литва
79 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
SELLED CITIES EQUIPMENT IN ROMAIN IN THE ROMAIN, WHEREAS G. PUTIC PLACE FOR YOUR QUALITY LIF…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 91,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
60 м²
2/2 Этаж
€ 85,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Дом
Uzliedziai, Литва
110 м²
Количество этажей 1
€ 209,999
НЕ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ НЕДЕЛЮ И СОСТОЯНИЕ СТАТЬЕЙ? ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В БАЛЛЕДОМЕ! НАЧНИТЕ…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
129 м²
3/3 Этаж
€ 149,999
Вы мечтали когда-нибудь жить в сосновом лесу возле волшебного озера Лампид? Если это так, то…
Дом
Romainiu Kaimele, Литва
41 м²
Количество этажей 1
€ 15,500
ПОЗЖЕ ГАРАТОВ С РАКОМ ДО ПАТ МЕГОСА, КАНЬ! _______________________________ - кладочный гараж…
Дом
Giraite, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 119,999
"«ПРЕЛАНДИЯ УЖЕ» - НОВЫЙ СТАТОМ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СЛОЖНОГО ДОМА И БУТЫЛК…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
56 м²
3/6 Этаж
€ 149,999
НЕВОЗДОРОЖНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! В ОБОГРЕВЕ - ИЗБРАННЫЙ ПОЗДНИК НОВОСТЕЙ 3K БЫЛ НОВЫМИ ГОСУДАРСТВА…
Квартира 6 комнат
Uzliedziai, Литва
6 Количество комнат
167 м²
2/3 Этаж
€ 249,900
В ВЫСОКИХ ОПАСНОСТИ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ В СОЗДАНИИ ЧЕРЕЗ 2 ВЫСОКОЙ С БОЛЬШИМ ГАРОМ! ____…
Дом
Paltiskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 211,000
79,62 кв.м. дом с 3,77 а. участок корзины, рома, каунас ДОМ . Адрес – Реверсии г., Рома, …
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
56 м²
1/2 Этаж
€ 149,000
3 НОМЕРА НОВЫЕ КУПИТЬ В ОДЕЖДЕ, БОЖЬЯ. НАЧАТЬ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. _____…
Дом
Vijukai, Литва
108 м²
Количество этажей 1
€ 174,900
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ ДОМ ________________________________________________________________ “…
Дом
Uzliedziai, Литва
86 м²
Количество этажей 2
€ 169,900
ПОКАЗАННЫЙ КОТ, КОТОРОЙ В КАННОТЕ! ПРАВДА РЕПЕНЕНТ И ЖИЗНЬ!!! -----------------------------…
Дом
Romainiu Kaimele, Литва
107 м²
Количество этажей 2
€ 259,000
ЗАГРУЗКА ДОМА НА ОТОПЛЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ G. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ КОТ-БАЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Д…
Дом
Giraite, Литва
93 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
Частный – современный – удобный. Доставлен дом по соседству с собственным домом. Может быть,…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
92 м²
1/3 Этаж
€ 149,900
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО КОМНАТЫ ТРИА С УБЫТОМ СОВЕТА И ТОЧКАМИ В ЯВНОЙ УХОДЕ!!! ------------------…
Дом
Giraite, Литва
85 м²
Количество этажей 1
€ 136,999
ПРОДАЖА A + + КЛАССЫ, 2023 ГОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ДИЗАЙНА В ГИРАЙТЕ, ВНИМАНИЕ RAJ. ПРОДАНО …
Дом
Vijukai, Литва
77 м²
Количество этажей 1
€ 67,000
Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва
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