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Литва
Тельшяйский уезд
Дома
Дома в Тельшяйский уезд, Литва
Мажейкяй
4
Векшняй
2
Жемайчю-Калвария
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28 объектов найдено
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Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В CELS - COTHER G. 7 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом
Troskuciai, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 25,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м²
Количество этажей 2
€ 109,950
Продается дом с 8,64 утра земли под усадьбой в старом городе Малый П.Матулио г.23. Дом 1 выс…
Дом
Troskuciai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Дом
Плунге, Литва
238 м²
Количество этажей 2
€ 149,000
_________________________ 2-х этажный дом площадью 237,75 кв.м. с большим погребом в Плунге …
Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
SELLING THE PART of the LIVING HOME IN THE CELS - COTHER G. 7 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED.…
Дом
Troskuciai, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м²
Количество этажей 2
€ 109,950
House for sale with 8.64 a.m. home estate land in the old town of Minor P.Matulionio g.23. H…
Дом
Troskuciai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Дом
Kurmaiciai, Литва
73 м²
Количество этажей 2
€ 70,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
Дом
Kurmaiciai, Литва
67 м²
Количество этажей 1
€ 54,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmaitos k., …
Дом
Ryskenai, Литва
137 м²
Количество этажей 1
€ 75,000
Первый этаж кирпичного дома на продажу с гаражом, фермерским зданием и 9-акровым участком. …
Дом
Тяльшяй, Литва
128 м²
Количество этажей 2
€ 69,900
В тихом месте на Монвиль-стрит продается бревенчатый дом с участком 9,79 акра. ПРЕИМУЩЕСТ…
Дом
Плунге, Литва
238 м²
Количество этажей 2
€ 149,000
_________________________ 2-х этажный дом площадью 237,75 кв.м. с большим погребом в Плунге …
Дом
Kurmaiciai, Литва
86 м²
Количество этажей 1
€ 129,000
НОВЫЙ Реновированный Живой Дом СОВРЕМЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВКЛЮЧЕН. ДОМ ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ БЕ…
Дом
Unguriai, Литва
580 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
ВЫБЕРИЛ НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМ ДО СВЕТА ЭКДЖЕРА! СОДИБА В КОНКРЕТНОМ ХРИСТЕ ЦЕЛИ КРАСОТЫ. ЭТО ОДН…
Дом
Мажейкяй, Литва
130 м²
Количество этажей 1
€ 339,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Дом
Siraiciai, Литва
177 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
В тике, рядом с ручьем, продается двухэтажный кирпичный дом с полукоротким, двумя гаражами и…
Дом
Мажейкяй, Литва
107 м²
Количество этажей 2
€ 25,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖЕН КАПИТАЛ РЕМОН. Расположение…
Дом
Тяльшяй, Литва
3 000 м²
Количество этажей 1
€ 171,000
ЕДИНЫЙ ОДИН ИЗ САМОГО В ПРОДАЖЕ С АУТЕНТИЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ В ТЕЛЕ. СОДИ ВОС ДЛЯ 80-ЛЕТНЕГО ТЕ…
Дом
Uzliekne, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 95,000
Единые потребности на продажу. Lumbn k. Серебряный г. усадьбе принадлежит 17,5 акров леса. …
Дом
Kalnenai, Литва
218 м²
Количество этажей 2
€ 28,000
СОСТОЯНИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ ПРОЕКТАМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малые районы. Троцкий к, В…
Параметры недвижимости в Тельшяйский уезд, Литва
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