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Купить дом в Пренайский район, Литва

Пренай
8
Pakuonis
2
Jure
1
19 объектов найдено
Домв Ignacava, Литва
Дом
Ignacava, Литва
206 м² Количество этажей 2
€ 180,000
Ищете качественное строительство и монтаж, современный, экономичный, удобный и практичный па…
Домв Ignacava, Литва
Дом
Ignacava, Литва
89 м² Количество этажей 2
€ 42,000
Продается двухэтажный кирпичный садовый дом с земельным участком 12-го века и фермерским зда…
Домв Jiestrakis, Литва
Дом
Jiestrakis, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 16,000
ПРОДАЖА 100,37 КВ.М. ДОМ С 24.81 РАЗДЕЛ МОЛИТВА Р., ДЖЕСТРАК, ВСЕГДА Г. Пушистое место для с…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 225,000
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВА В ГОРОДЕ ПУТИ. ДОМ В ДОМЕ ШЕСТОЙ, В ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОС…
Домв Varnake, Литва
Дом
Varnake, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 39,000
ШКОЛА ЖИВОТНОГО ДОМА G., NEW EUTS K., МОЛИТВА R. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ОТРИЦАТ…
Домв Pakuonis, Литва
Дом
Pakuonis, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 21,500
Часть дома 56,28 кв.м и часть земельного участка 12,5 а, возможна переезд на другую недвижим…
Домв Mieleisupis, Литва
Дом
Mieleisupis, Литва
98 м² Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 76-акровая усадьба в городе на одну семью, расположенном в деревне Скуйге, недалек…
Домв Ingavangis, Литва
Дом
Ingavangis, Литва
319 м² Количество этажей 2
€ 169,000
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Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
119 м² Количество этажей 1
€ 30,000
ДОМ НЕКОТОРЫЙ ВЫДАН С РАЗДЕЛОМ 2,25 ГА ! -------------------------------------------------- …
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 218,000
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
160 м² Количество этажей 1
€ 65,000
160 кВ.М. ДОМ В ПАКЕТЕ, НА НЕДЕЛЕ МОЛИТВЫ Жилой дом с фермерскими зданиями продается в отли…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
74 м² Количество этажей 1
€ 50,000
ПОТОКИ С ДОМОМ И Острая СТРОИТЕЛЬНОСТЬЮ, РАСШИРЕНИЯ В ВЫСОКИХ СТЕНКАХ!!! ИЗ РАЗДЕЛА, ПРОВЕДЕ…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 214,000
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
69 м² Количество этажей 2
€ 49,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ BASANAVIOUS G., В СТЕНЕ. Другая часть дома является домом для одной с…
Домв Mazosios Zariskes, Литва
Дом
Mazosios Zariskes, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 140,000
Домв Byliskes, Литва
Дом
Byliskes, Литва
25 м² Количество этажей 1
€ 27,000
В ВЫСОКОЙ ЖИЗНИ, ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОМ СОДЫ - ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И ОЗУ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ С…
Домв Pakuonis, Литва
Дом
Pakuonis, Литва
121 м² Количество этажей 1
€ 63,000
SODY SODY В ПАКЕТЕ, ПУТЬ R. Это отличный выбор и для молодых семей, поскольку в этом городе …
Домв Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
227 м² Количество этажей 3
€ 70,000
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ИСКУССТВЕ В очень красивом месте рядом с лесом продается …
Домв Kvedariskes, Литва
Дом
Kvedariskes, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 180,000
Мы предлагаем уникальную возможность забронировать дом нашей мечты в недавно построенном дом…

Параметры недвижимости в Пренайский район, Литва

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