Купить дом в Паневежское городское самоуправление, Литва

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Литва
Паневежский уезд
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Панявежис
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Дом
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13 объектов найдено
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Дом
Панявежис, Литва
131 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Дом
Панявежис, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 260,000
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ, МАРГИРИ Г. ДОМ В РАМИО-МЕСТЕ…
Дом
Панявежис, Литва
153 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ЦЕНТРЕ ОБЪЕКТА, М. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г., СПАСИБО В РАМИО, НЕКОТОРЫХ И ИСКЛЮЧИТ…
Дом
Панявежис, Литва
81 м²
Количество этажей 1
€ 71,500
РЕЗЮМЕ ПАНЧАЙНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ, НЕМУНА И ДАНУТ В САНКРИКАЦИИ ОТЦА ЗВУЧИТ С ДОМОМ И СЕЛЬС…
Дом
Панявежис, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
ЖИЗНЬ В ДОМЕ В РАМИГАЛЕ, SODES G. ДОМ ИНДИКАТИВНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА РАМИГАЛ, АФТАЛЬНАЯ КОНФИДЕНЦ…
Дом
Панявежис, Литва
396 м²
Количество этажей 2
€ 107,000
Дом
Панявежис, Литва
76 м²
Количество этажей 1
€ 66,500
ЧАСТЬ ДОМА В СЛОВОЙ ПОЛОВИНЕ, ЦЕНТРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПАНЧАСА. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, АКЦИОНЕРНАЯ …
Дом
Панявежис, Литва
155 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Дом
Панявежис, Литва
45 м²
Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА В БЕРМИНАРЕ Г., КАНЕВ. ПРОДАЖА ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО УСТАНОВКИ 45 КВ.М. И ТЕМНАЯ Ч…
Дом
Панявежис, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
Живой дом в G, ПАНЕВЛЕНЦИЯ ТЕКУЩЕГО. ГЛАВНЫЙ ПУТЬ: ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛ ИНВОЛЮЦИЯ ИЛИ УДАЛЯЙТЕ …
Дом
Панявежис, Литва
47 м²
Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) ПАНЕВСКИЙ ГОРОД-ЦЕНТР - АЛЬГИРДО В GATVIEW. ВОЗМ…
Дом
Панявежис, Литва
220 м²
Количество этажей 2
€ 39,000
ПРОДАЕТСЯ ПАНЕВЕС Р. ДАНИЛИАН К. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОМ!!! -------------------------- Crackena…
Дом
Панявежис, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 35,000
S. KERBEDŽIJO G., PANEVENTJ »Продажа части дома резидента (78,55 КВ.М. ОБЩАЯ УЧАСТОК) ЧАСТЬ…
Параметры недвижимости в Паневежское городское самоуправление, Литва
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