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Realting.com
Литва
Тельшяйский уезд
Мажейкский район
Квартиры
Купить квартиру в Mazeikiu seniunija, Литва
Мажейкяй
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17 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 21,000
2 комнаты продаются. GENERALBUTIS ТАБЛИЦЫ 3-го этажа G.16 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Ve…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 42,000
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, ПРОДАЖА И МОЛОДЕЖЬ, ПАТОГУС ОБЪЯСНЕНИЕ 2 КОМНАТЫ. BUTAS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИ…
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 20,000
1 комната продается. BUTAS 5 - AME HIGH ( не угловой ) ПРИМЕНЕНИЕ G.4 В МАЛЕНЬКИХ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 31,000
2 комнаты продаются. BUTAS 3 - AME ВЫСОКИЙ ИЛИ АРЕНДАЛЬНЫЙ СПОСОБ G.5 В МАЛЕНЬКОМ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
38 м²
1/2 Этаж
€ 14,500
ПРОДАЖА 2 КОМНАТА. BUTAS 1 - AME HIGH ПОСМОТРЕТЬ G.12A МАЛЕНЬКИМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположе…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 21,000
2 комнаты продаются. GENERALBUTIS ТАБЛИЦЫ 3-го этажа G.16 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Ve…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 42,000
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, ПРОДАЖА И МОЛОДЕЖЬ, ПАТОГУС ОБЪЯСНЕНИЕ 2 КОМНАТЫ. BUTAS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИ…
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 20,000
1 комната продается. BUTAS 5 - AME HIGH ( не угловой ) ПРИМЕНЕНИЕ G.4 В МАЛЕНЬКИХ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 31,000
2 комнаты продаются. BUTAS 3 - AME ВЫСОКИЙ ИЛИ АРЕНДАЛЬНЫЙ СПОСОБ G.5 В МАЛЕНЬКОМ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
38 м²
1/2 Этаж
€ 14,500
ПРОДАЖА 2 КОМНАТА. BUTAS 1 - AME HIGH ПОСМОТРЕТЬ G.12A МАЛЕНЬКИМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположе…
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат
34 м²
5/5 Этаж
€ 7,500
ПРОДАТЬ 33,72 КВ.М КУПИТЬ 5 ВЫСОКИХ. BUTO PLOT EPLICATION: КОРИДОРИУС- 4,56 КВ.М НОМЕРА -17…
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 65,500
ПОКАЗАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ПАТОГАУС ОБЪЯСНЕНИЕ 3 КОМНАТЫ. BUTAS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Расположение: Д…
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
3 Количество комнат
67 м²
1/5 Этаж
€ 57,000
ПРОДАНО, КОНЕЦ ПРОЦЕДУРА, ТЕПЛО, СВЕТ 3 КОМНАТЫ. BUTAS 1 - AME HIGH СПОСОБ G.12 В МАЛЕНЬКИХ …
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
3 Количество комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 55,000
Описание 3 комнаты продаются. BUTAS ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Ventos g 87-30 - 3 Камбод…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
46 м²
1/5 Этаж
€ 37,000
Аккуратная 2-комнатная квартира для продажи в кирпичном доме на втором этаже, на первом этаж…
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
3 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 33,000
ПРОДАНО 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ – LOFT, МАЛЕНЬКИЙ М. СТАРЫЙ. ПРОДАНО ВСЕМ БЕЛЫМ И БУИТИННЫМ ТЕХНИКА…
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 19,000
ПРОДАЖА 2 КОМНАТА. GENERALBUT ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Дружба г. 20, меньшинство - 2 …
Параметры недвижимости в Mazeikiu seniunija, Литва
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