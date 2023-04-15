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Купить дом в Мажейкский район, Литва

Мажейкяй
4
Векшняй
2
17 объектов найдено
Домв Raciai, Литва
Дом
Raciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Домв Raciai, Литва
Дом
Raciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Продается дом с 8,64 утра земли под усадьбой в старом городе Малый П.Матулио г.23. Дом 1 выс…
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
86 м² Количество этажей 1
€ 129,000
НОВЫЙ Реновированный Живой Дом СОВРЕМЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВКЛЮЧЕН. ДОМ ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ БЕ…
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 339,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
73 м² Количество этажей 2
€ 80,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 58,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmaitos k., …
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
107 м² Количество этажей 2
€ 27,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖЕН КАПИТАЛ РЕМОН. Расположение…
Домв Uzliekne, Литва
Дом
Uzliekne, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 95,000
Единые потребности на продажу. Lumbn k. Серебряный г. усадьбе принадлежит 17,5 акров леса. …
Домв Kalnenai, Литва
Дом
Kalnenai, Литва
218 м² Количество этажей 2
€ 28,000
СОСТОЯНИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ ПРОЕКТАМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малые районы. Троцкий к, В…

Параметры недвижимости в Мажейкский район, Литва

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