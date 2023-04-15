Купить дом в Мажейкский район, Литва

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17 объектов найдено
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Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Дом
Troskuciai, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 28,000
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м²
Количество этажей 2
€ 109,950
Дом
Troskuciai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Дом
Troskuciai, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м²
Количество этажей 2
€ 109,950
Продается дом с 8,64 утра земли под усадьбой в старом городе Малый П.Матулио г.23. Дом 1 выс…
Дом
Troskuciai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Дом
Kurmaiciai, Литва
86 м²
Количество этажей 1
€ 129,000
НОВЫЙ Реновированный Живой Дом СОВРЕМЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВКЛЮЧЕН. ДОМ ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ БЕ…
Дом
Мажейкяй, Литва
130 м²
Количество этажей 1
€ 339,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Дом
Kurmaiciai, Литва
73 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
Дом
Kurmaiciai, Литва
67 м²
Количество этажей 1
€ 58,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmaitos k., …
Дом
Мажейкяй, Литва
107 м²
Количество этажей 2
€ 27,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖЕН КАПИТАЛ РЕМОН. Расположение…
Дом
Uzliekne, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 95,000
Единые потребности на продажу. Lumbn k. Серебряный г. усадьбе принадлежит 17,5 акров леса. …
Дом
Kalnenai, Литва
218 м²
Количество этажей 2
€ 28,000
СОСТОЯНИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ ПРОЕКТАМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малые районы. Троцкий к, В…
Параметры недвижимости в Мажейкский район, Литва
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