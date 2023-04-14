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Купить дом в Клайпедский район, Литва

Гаргждай
5
Endriejavas
1
54 объекта найдено
Домв Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 157,000
IN THE WRITE, THE TRUDIET IS SELLED NEW IN THE 2-HIR HIGH SUBLOCATED LIVING OF THE 2-HIGH HI…
Домв Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
205 м² Количество этажей 2
€ 290,000
ПРОДАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается очень контролируемый, прос…
Домв Kalnuvenai, Литва
Дом
Kalnuvenai, Литва
304 м² Количество этажей 1
€ 270,000
ПРОДАЖА ДОМА В МЕСТЕ ПАТРАУКЦИИ ИТИНА, В ТУРАЛАУКЕ С 15 А. SKLYPU Дом на продажу, построенн…
Домв Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 157,000
В НАПИСИ ТРУДИЕТ ПРОДАЕТСЯ НОВЫМ В 2-HIR ВЫСОКОЙ СУБЛОКИРОВАННОЙ ЖИЗНИ 2-HIGH HIGH. Туннели…
Домв Dercekliai, Литва
Дом
Dercekliai, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 77,000
В карчефидах, Клайпедах. 2-этажный дом СОДО со статином и 6 в. SKLYPU ______________________…
Домв Jonusai, Литва
Дом
Jonusai, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 275,000
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
Домв Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 280,000
Дом продается в пригороде Гиндулии. -------------------------------------------------- ----…
Домв Kuliai, Литва
Дом
Kuliai, Литва
270 м² Количество этажей 2
€ 240,000
Домв Normantai, Литва
Дом
Normantai, Литва
219 м² Количество этажей 2
€ 448,000
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И КАЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ВЫСОКИХ 218,64 КВ.М. ДОМ С 9 А. СКЛИПУ И О…
Домв Stragnai I, Литва
Дом
Stragnai I, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 69,500
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
Домв Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 100,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 220,000
ПРОДАНО КЛАССАМИ +, КОТОРЫЕ ЭТИКЕТКИ ОБОРУДОВАЮТСЯ В СЛЕНЖАХ, СОВРЕМЕННО МЫ ЛЮБИМ ТАМОЖЕННЫЕ…
Домв Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
101 м² Количество этажей 2
€ 250,000
ДОМ ВЫДАН С 9 РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом для натуральных материалов, экологии и з…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
231 м² Количество этажей 1
€ 385,000
Гуге продают хорошо оборудованный 1-этажный дом с гаражом на 2 машины. Домина меняет дом на …
Дом 5 комнатв Mazuriskiai, Литва
Дом 5 комнат
Mazuriskiai, Литва
5 Количество комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 165,000
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street…
Домв Graudusiai, Литва
Дом
Graudusiai, Литва
82 м² Количество этажей 2
€ 244,500
2022м. строительство двухэтажных, 3 – 4-комнатных коттеджей с землей и террасами в Немирсете…
Домв Radailiai, Литва
Дом
Radailiai, Литва
174 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Качественный и экономичный двухэтажный дом продается в радарах ---------------------------…
Домв Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
97 м² Количество этажей 2
€ 410,000
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЛНОГО ПОДГОТОВЛЕННОГО ДОМА С УБЫТКОМ В КРАНТИЧЕСКОЙ АНТ-МАРИ-КРАНТИКЕ !!!…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 262,000
ERDVUS ДОМ ТРИА МИГАМС В КАЛОТЕ. Много места для каждого члена семьи, отличное место, отлич…
Дом 3 спальнив Mazuriskiai, Литва
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 249,000
Литва, Клайпедский район, Мазуришкесская деревня, улица Версмининкю ( бывшая Мемельская зона…
Дом 6 спаленв Bendikai, Литва
Дом 6 спален
Bendikai, Литва
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш 12. Продается недавно построенн…
Дом 2 спальнив Bendikai, Литва
Дом 2 спальни
Bendikai, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 145,000
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш. Продается недавно построенный …
Дуплекс 3 спальнив Клайпедский район, Литва
Дуплекс 3 спальни
Клайпедский район, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 174,000
Литва, Клайпедский район, деревня Шлапшиле, улица Žvyro ( бывшая Мемельская зона ), уютный, …
Дом 3 спальнив Ginduliai, Литва
Дом 3 спальни
Ginduliai, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 243,000
Литва, Клайпедский район, Гиндуляй, Пакальнес г. уютный, современный и качественный меблиров…
Коттедж 2 спальнив Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Коттедж 2 спальнив Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 189,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютная, современная, умная, Эко…
Дом 2 спальнив Svencele, Литва
Дом 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Дом 3 спальнив Truseliai, Литва
Дом 3 спальни
Truseliai, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 193,000
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, Лукной Гатве 2 ( бывший Мемель площадь ) полност…
Дуплекс 4 спальнив Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 129,000
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…

Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва

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