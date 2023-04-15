Купить дом в Клайпедское городское самоуправление, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
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Клайпеда
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19 объектов найдено
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Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"«КАК В МОЛИТВЕ» рядом с Клайпедой САЛЛОУ оснащен КОТЕДЖ ! __________________________ Зелена…
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Дом
Клайпеда, Литва
65 м²
Количество этажей 1
€ 119,800
"BALL WAY" продается с оборудованным домом площадью 65 кв.м с террасой, 119 800 евро _______…
Дом
Клайпеда, Литва
83 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
ДОМ ОЖЕРЕЛЬНЫЙ РАДЖОН 82,87 КВ.М. С 12 А. Я СЕНТЯБРЯ РЕЗЮМЕ! Продается дом с 12-акровым уча…
Дом
Клайпеда, Литва
186 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
IN THE CLASS, THE OLD SENAMESTIGATION IS SELDED EXCLUSIVE DIZAINER EQUIPMENT 185.87 sq.m HOU…
Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"HOWS IN THE PRAYER" next to the Klaipeda SELLOW is equipped with COTEDG ! _________________…
Дом
Клайпеда, Литва
349 м²
Количество этажей 2
€ 419,000
ЭТИ ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ВАШИМИ В КЛАССЕ КЛАССА! Дом идеально подходит для людей, которые хотя…
Дом
Клайпеда, Литва
92 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
В Калоте продается дом в пригороде Клайпеды. -----------------------------------------------…
Дом
Клайпеда, Литва
50 м²
Количество этажей 1
€ 87,000
Сад на продажу в Клайпеде с сауной. Необыкновенная возможность купить сад с сауной в Клайпе…
Дом
Клайпеда, Литва
239 м²
Количество этажей 1
€ 259,900
ПРОДАНО ДЕЙСОНОМ СКАЧАТЬ КОТЕНДЫ В КЛАССЕ, БАРК Г. 22 Продается два просторных разблокирован…
Дом 4 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат
86 м²
Количество этажей 2
€ 175,000
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
Дом
Клайпеда, Литва
385 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ОДНОМ ИЗ КЛАССОВ ПРЕЗИДЕНТА ----------------------------…
Дом 3 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 235,000
Литва, город Клайпеда, район Тауралаукис, улица Рингелио 55 ( бывший Мемель ). Продается уют…
Дом
Клайпеда, Литва
123 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Дом
Клайпеда, Литва
357 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
Дом
Клайпеда, Литва
103 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Дом
Клайпеда, Литва
120 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
В районе Клайпеда, в районе Гиндули, на улице Радуга продается 2-этажный коттедж На первом э…
Дом 3 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …
Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва
с бассейном
недорогая
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