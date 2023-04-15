В каких районах лучше покупать жилье в Клайпеде
Недвижимость в Клайпеде стабильно пользуется спросом у зарубежных граждан. Покупать жилье иностранцы предпочитают в таких районах, как:
- Старый Город;
- Паюрё;
- Laukininkai;
- Dragūnu.
Высоким спросом пользуются жилые помещения на проспекте Тайкос. На нем можно найти и роскошные апартаменты с современным ремонтом, мебелью, бытовой техникой, и бюджетную квартиру хорошей планировки для семейной пары с детьми.
Какие средние цены на недвижимость в Клайпеде
Дешево жилье в Клайпеде предлагается в отдаленных спальных районах и домах старой постройки, где еще не проводили реновацию. За малогабаритную однокомнатную квартиру придется заплатить от 30.000 евро. В более престижных районах с отличной инфраструктурой, развитым транспортным сообщением, торговыми центрами, медицинскими и образовательными учреждениями на приобретение недвижимости понадобится выделить от 50.000 до 110.000 евро. Дороже всего обойдутся апартаменты в Старом Городе и возле моря. Цены в этих районах стартуют от 100.000 евро.
Можно ли купить жилье в Клайпеде и получить ВНЖ в Литве
Приобретая недвижимость в Клайпеде, иностранец получает право на оформление шенгенской визы. Ее выдают на 3, 6 или 12 месяцев. По условиям этого документа в Шенгенской зоне можно находиться в течение 90 дней каждые полгода. ВНЖ за покупку дома или квартиры не предоставляется.