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Квартиры в Кедайнский район, Литва

Krakes
3
Кедайняй
2
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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 36,000
2 комнаты были с обновленным именем! Отличное расположение, рядом с автобусной станцией, нес…
Квартира 3 комнаты в Vilainiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vilainiai, Литва
3 Количество комнат 62 м² 1/2 Этаж
€ 44,000
ПРОДАНО БЫЛО С LOSS KIEM, MELIORATORS G. 2, VILAIN K., POWER RAJ. SAV. Адрес – Мелиоратор …
Квартира 2 комнаты в Krakes, Литва
Квартира 2 комнаты
Krakes, Литва
2 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 26,000
ПРОДАНО БЫЛО СЧАСТЛИВЫМИ ЧЛЕНАМИ G. 4, ЦЕПЬ. Адрес – Lowers g. 4-16, стулья; Общая площадь…
Квартира 3 комнаты в Krakes, Литва
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат 54 м² 4/5 Этаж
€ 43,900
ПРОДАН BUTAS, LIGHT G. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Адрес – Шум г. 7, стулья; Общая площадь – 54,50 кв. М.…
Квартира 2 комнаты в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты
Mantviloniai, Литва
2 Количество комнат 52 м² 9/9 Этаж
€ 36,000
ПРОДАНО BUTAS, J. Басанавий Г. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Отремонтированный дом. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ПРИМЕ…
Квартира 3 комнаты в Vasariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vasariskiai, Литва
3 Количество комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 50,000
ПРОДАНО BUTAS, J. Басанавий Г. 81, В ЦЕПИ. Адрес – J. Басанавичюс г.81-35, стулья; Общая п…
Квартира 2 комнаты в Janusava, Литва
Квартира 2 комнаты
Janusava, Литва
2 Количество комнат 51 м² 9/9 Этаж
€ 48,000
Квартира 3 комнаты в Krakes, Литва
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 55,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Квартира 1 комната в Vasariskiai, Литва
Квартира 1 комната
Vasariskiai, Литва
1 Количество комнат 33 м² 1/5 Этаж
€ 17,000
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 52,000
ИЗБРАННЫЕ ПУТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ КУПИТЬ НЕ СВЕТ СЕНТРО П. СВЕТ Г. В ЦЕПИ ! Эта квартира для тех,…
Квартира 3 комнаты в Stasine, Литва
Квартира 3 комнаты
Stasine, Литва
3 Количество комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 44,000
КВАРТИРА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ОБЩЕСТВЕННОМ АЛЕАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОМИНЫ В НОМЕРЕ 2 В В…
Квартира 2 комнаты в Vainotiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vainotiskiai, Литва
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 26,900
АУТЕНТИЧЕСКАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ Это уникальная квартира на острове, внутри которой вы най…

Параметры недвижимости в Кедайнский район, Литва

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