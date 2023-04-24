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Квартиры в Kedainiu miesto seniunija, Литва

Кедайняй
2
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 36,000
Квартира 2 комнаты в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты
Mantviloniai, Литва
2 Количество комнат 52 м² 9/9 Этаж
€ 36,000
ПРОДАНО BUTAS, J. Басанавий Г. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Отремонтированный дом. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ПРИМЕ…
Квартира 2 комнаты в Janusava, Литва
Квартира 2 комнаты
Janusava, Литва
2 Количество комнат 51 м² 9/9 Этаж
€ 48,000
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 52,000
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Параметры недвижимости в Kedainiu miesto seniunija, Литва

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