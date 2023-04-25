В каком районе лучше купить квартиру в Каунасе

Каунас — уютный литовский город , который славится красивой архитектурой, хорошей транспортной сетью и инфраструктурой, благоприятной экологической обстановкой. Литва привлекает доступными ценами на недвижимость и продукты питания, низкими налогами, поэтому именно эту страну многие жители СНГ рассматривают для ПМЖ.

Какие самые популярные районы Каунаса для покупки квартиры

Наибольшим спросом пользуются квартиры в Каунасе в следующих районах города:

Жалякальнис — современный район города, где много элитных квартир оригинальной планировки.

Эйгуляй — неплохой выбор для тех, кто планирует купить квартиру в Каунасе по бюджетной цене.Это спальный район города с хорошей инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.

Дайнава — район, который выбирают любители размеренной жизни. Здесь хорошо развита инфраструктура, но нет чрезмерной суеты.

Сколько в среднем стоят квартиры в Каунасе

Средняя стоимость квартиры в Каунасе — 1200-2000 евро за м2. Цены варьируются в зависимости от месторасположения недвижимости, года постройки дома, наличия ремонта и техники.

Купить квартиру в Каунасе можно по цене от 35 тыс. евро. Это будет небольшая студия в спальном районе города. Комфортабельную недвижимость для семьи можно выбрать по цене от 70 тыс. евро.

Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости

Литва — одна из самых привлекательных стран для получения ВНЖ. Однако покупка своего жилья не дает права на автоматическое получение вида на жительство.