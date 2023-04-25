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Продажа квартир в Каунасе, Литва

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162 объекта найдено
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 66,900
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 66,900
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 24 м² 1/8 Этаж
€ 39,000
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 59,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 45 м² 4/5 Этаж
€ 63,000
45 кв.м. на продажу 2 кмбр. квартира в Союзе а., Вильямполе, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . …
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 60,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 138 м² 16/16 Этаж
€ 567,704
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 86 м² 3/16 Этаж
€ 218,484
Символ технологий и качества NT - проект KAUNORAMA. Квартира в самом центре города на берегу…
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 24 м² 1/8 Этаж
€ 39,000
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 24 м² 1/8 Этаж
€ 37,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 42 м² 3/5 Этаж
€ 60,000
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 17 м² 3/5 Этаж
€ 34,999
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 299,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 82 м² 2/3 Этаж
€ 149,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 55 м² 14/16 Этаж
€ 72,900
2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ПЛЕКАВИК Г., В ЕСГУЛЕ! СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТОГНОЕ СОЦИАЦИЯ, ПУТИЧНЫЙ РЕЛИЗ, ПЕ…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 71 м² 2/3 Этаж
€ 126,000
УВЕРЕНЫ В КАЖДУЮ ЖИЗНЬ, ТАК ИНВЕСТИЦИИ ! Продается 3 к. квартира в Маскале, Лелион г. 1. / …
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 49,999
BUTAS В БОЛЬШОМ С УБЫЧКОЙ ( IENPART ... СОЗДАНИЕ!!! ---------------------- Курган - это мест…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 101 м² 1/3 Этаж
€ 180,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 55 м² 1/6 Этаж
€ 189,999
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПОДПИСАН В БОЛЬШОМ, УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ, РЫБАЛКЕ G., ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ! ITI…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 76 м² 1/5 Этаж
€ 83,500
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 239,999
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 86,500
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/2 Этаж
€ 69,000
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ГОРОДА СОВЕТА, ВЫСОКИЙ ОТЕЦ, ПРОДАЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 1 КОМНАТА. ЦЕНТРА-К…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 124,000
3 комнаты были в большом вызове - в долине !!! Вы доберетесь до центра города или старого г…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 83 м² 9/9 Этаж
€ 121,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 95,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 82 м² 4/9 Этаж
€ 95,000
ЕБРР 4 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА БЫЛИ В ПЕЧЕНИИ!!! Если вы хотите жить в полностью оборудованной кв…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 70 м² 2/12 Этаж
€ 108,000
Экономичная четырехкомнатная квартира продается в очень удобном месте! Отличное расположение…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 64 м² 3/5 Этаж
€ 95,000
Продается аккуратная 3-комнатная квартира в Панемьюне! Продается квартира в ультра-разделе…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 193,000
Теперь, как никогда, мы хотим жить ближе к природе. Закрытый двор окружен соснами, долгоживу…

Параметры недвижимости в Каунас, Литва

недорогая
элитная

В каком районе лучше купить квартиру в Каунасе

Каунас — уютный литовский город , который славится красивой архитектурой, хорошей транспортной сетью и инфраструктурой, благоприятной экологической обстановкой. Литва привлекает доступными ценами на недвижимость и продукты питания, низкими налогами, поэтому именно эту страну многие жители СНГ рассматривают для ПМЖ.

Какие самые популярные районы Каунаса для покупки квартиры

Наибольшим спросом пользуются квартиры в Каунасе в следующих районах города:

  • Жалякальнис — современный район города, где много элитных квартир оригинальной планировки.
  • Эйгуляй — неплохой выбор для тех, кто планирует купить квартиру в Каунасе по бюджетной цене.Это спальный район города с хорошей инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.
  • Дайнава — район, который выбирают любители размеренной жизни. Здесь хорошо развита инфраструктура, но нет чрезмерной суеты.

Сколько в среднем стоят квартиры в Каунасе

Средняя стоимость квартиры в Каунасе — 1200-2000 евро за м2. Цены варьируются в зависимости от месторасположения недвижимости, года постройки дома, наличия ремонта и техники.

Купить квартиру в Каунасе можно по цене от 35 тыс. евро. Это будет небольшая студия в спальном районе города. Комфортабельную недвижимость для семьи можно выбрать по цене от 70 тыс. евро.

Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости

Литва — одна из самых привлекательных стран для получения ВНЖ. Однако покупка своего жилья не дает права на автоматическое получение вида на жительство.

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