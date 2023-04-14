Купить недвижимость в Каунасский район, Литва

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251 объект найдено
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Дом
Ringaudai, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Дом
Giraite, Литва
130 м²
Количество этажей 1
€ 199,000
ДОМ ВЫСОКОГО СОВРЕМЕННОГО С ЭРДВИУМНЫМ СКЛИПОМ - В СОКРАЩЕНИИ ВЫСОКОГО! ОБЪЯСНЕНИЕ ТАТОГА, 3…
Дом
Vijukai, Литва
70 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается экономичный полностью оборудованный коттедж в Вижукай. Вся мебель и бытовая техник…
Дом
Karkazai, Литва
308 м²
Количество этажей 2
€ 177,000
В РАМИО-МЕСТЕ, В СОБСТВЕННОСТИ СОЗДАНИЯ, В ЖИВОЙ ПОКРЫТИИ, ДОМ ВЫБРАН. RAMI PLACE, СЛЕДУЮЩИЕ…
Дом
Tirkiliskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
Аккуратный полностью оборудованный коттедж на продажу в Girait! 80,00 кв.м. с заблокирован…
Дом
Mastaiciai, Литва
131 м²
Количество этажей 2
€ 267,000
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
Дом
Kujai, Литва
86 м²
Количество этажей 2
€ 139,999
ПРОДАНО ГРАЖДАНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ЯБЛОКИ! ПОЛНЫЙ 3-МИГАРНЫЙ МЕСУС С 3-МИСНЫМИ СЛУЧ…
Дом
Karkazai, Литва
193 м²
Количество этажей 2
€ 242,000
В ПЕРСПЕКТИВНОМ НАЗНАЧЕНИИ, КЛАССЕ И ПРОЦЕДУРЕ ДОМА ДВУХ ВЫСОКИХ С ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДЛЯ …
Дом
Jonuciai II, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 169,000
Индивидуальный дом A + + для продажи St. John's II k. Эльнио г. Ваш новый дом Jonuš II k. да…
Дом
Kumpiai, Литва
102 м²
Количество этажей 2
€ 198,000
A + + класс COTEDH, 101,71 кв.м., с участком 2,48 акра продается в уютном квартале. Велосипе…
Дом
Margava, Литва
261 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
261 кв.м. дом с 11.3 утра участок Жиргин г., Маргава, Каунасский район. ДОМ . Адрес – Жир…
Дом
Pypliai, Литва
78 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
ПРОДАВАТЬ 30а. СОДИБА КАУНО РАДЖ. ОБМЕН НЕКОТОРЫМ. ДОМ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОСКОЛЬКУ ДОМА ОТ ЦЕ…
Дом
Smiltynai II, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 24,600
ЕСЛИ НЕДЕЛЯ САЙТА СОДА С ПАКЕДОМ СУДЬЯ И ОТДЕЛЕНИЕМ ГОВОРЯЩИХ В ТЕКСАНДАХ, Я БУДУ В ГЛУБОКОЕ…
Дом
Rinkunai, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ERDVUS ДЛЯ ПРОДАЖИ, СОВЕТ СТРАНЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ. СОВРЕМЕННАЯ ДОМАШНЯЯ УСТАНОВКА, ПОЛНЫЙ ОТР…
Дом
Satijai, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 24,900
Садовый дом на продажу в Каунасском районе, Foxes old, Shatias k.. Идеальное расположение …
Дом
Kumpiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 142,000
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ УБЫТКА С ХОРОШЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ - У нас есть ваша мысль!!! В СТ…
Дом
Armaniskiai, Литва
131 м²
Количество этажей 2
€ 209,000
Продается новый дом класса A + + Alexote! Дом расположен в отдельном частном квартале новы…
Дом
Narepai, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 237,000
5MIN АВТОМОБИЛЬ ИЗ ПРОСПЕКТА ВАШИХ САВАНОРОВ И - ПОЛНОСТЬЮ РАМНАЯ СТРАНА ЛЕСТА? ДА, В ВОЙНЕ …
Дом
Dievogala, Литва
266 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
Дом
Vycius, Литва
155 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
В ОКНО, 155 кВ.М. ДОМ С 13 А. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. Вишвыдава - великолепный район Каунаса со спокой…
Дом
Giraite, Литва
288 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
ПРОДАНО ДОМ ЭРДВУСА С РАЗДЕЛОМ 16 ARS - В ГИРАЙТЕ!!! = = = = = = = = = = G1> GTAG1> >> ПР…
Дом
Pabartupis, Литва
239 м²
Количество этажей 2
€ 126,000
Мечтаете жить в частном доме в окружении природы и руки, чтобы добраться до города? Мы предл…
Дом
Jadagoniai, Литва
374 м²
Количество этажей 3
€ 249,000
ДОМ ERDVUS, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ УЛУЧШЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЕКТАХ Реновации: БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, ЖИВУ…
Дом
Tirkiliskiai, Литва
92 м²
Количество этажей 2
€ 124,000
Это всего 10 минут. отдельно стоящие дома на дороге от центра Каунаса. Целеустремленно сплан…
Дом
Vijukai, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 103,000
Эксклюзивное качество, современное современное выщелачивание. Энергоэффективность класса + з…
Дом
Вилькия, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 55,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА в городе Вилкия с 24a SPLYP. Участок до главной асфальтированной дороги. ОБЩАЯ …
Дом
Stanaiciai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 147,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ПОЛНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТАНАХ, КАНУН РАДЖОН. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГ…
Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат
52 м²
2/2 Этаж
€ 126,000
ПРОДАНО 3 К. BUTAS С ЧАСТНЫМ ПАРКОВКОЙ МЕСТО В РАМИО, РОМАЙН. ------------------------------…
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат
99 м²
5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
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Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва
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