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Квартиры в Каунасский уезд, Литва

Каунас
193
Йонава
15
Пренай
9
Birstonas
5
Квартира В архив
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281 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
€164,900
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
КЛАССИЧЕСКИЙ ОЧЕНЬ ЕДКИЙ ЛЮБОМ НАХОДИЛСЯ В СОЕДИНЕНИИ ДВУХ КОМНАТ, В ЗЕЛЕНОМ. ХОРОШИЙ ВЫПУСК…
€119,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
ВЫДАНО ДЛЯ ЛЕСА G. 23, КАУНО М. ЦЕНТР НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МЫ 2 КОМНАТЫ С ДЕЛОМ ВИРТУВЕ. ПРЕИМУ…
€280,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/9
€66,500
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
€81,000
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
€107,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€33,900
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/5
€59,000
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Теплая и уютная 3-комнатная квартира продается в самом сердце Сонгавы. Рядом ПК САВАС, детс…
€99,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
€78,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/9
€69,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
€157,000
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
€69,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
€200,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
€81,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Koliupe, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Koliupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/6
€59,900
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 9/9
€127,000
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
Продается 28,64 кв.м. однокомнатная квартира в Медкашио, Высокий Блеск, Каунас ОПИСАНИЕ БУТ…
€46,000
Квартира 3 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/12
Продается 3 кмбр. 71,50 кв.м. квартира Дружба г., Певица, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . П…
€88,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 4/5
€49,999
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/3
2 НОМЕРА КУПИТЬ В СТАРОМ, JABLONSKIO G., KAUNE! PUTI LOCACY PLACE: Рядом работают различные …
€144,000
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 2/9
€98,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/5
ПЕРЕСЕЛЁННЫЕ НА ДВЕ КОМНАТЫ НЕ ИМЕЮТ ПАРКА ГАРЛЯВ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Квартира две комнаты Кв…
€45,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
ПРОДАНО ERDVUS, ХОРОШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 4 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В UKMERGY G., KAUNE =========<1><>GTAG1…
€97,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/9
Продается 50.29 кв.м. 2 кмбр. квартира в Северном БК, Маунтинэйдс, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . …
€65,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Уютная и аккуратная 2-комнатная квартира на продажу A.Juozapavičius g. Уютно рационально плы…
€95,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Lanciunava, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Lanciunava, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
ERDVUS НА ПРОДАЖУ, КАЧЕСТВЕННЫЕ 2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ STUOBRS G., ЯЗЫК, УСПЕХ R. ПРОДАЕТСЯ В TIME…
€39,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
ВЫДАНО ДЛЯ ЛЕСА G. 23, КАУНО М. ЦЕНТР НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МЫ 2 КОМНАТЫ С ДЕЛОМ ВИРТУВЕ. ПРЕИМУ…
€280,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
€179,999
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Stairwell with combination lock, с Apartment door from steel в Вейверяй, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Stairwell with combination lock, с Apartment door from steel
Вейверяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
ERDVUS 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ СТАДИОН G., В МОЛИТВЕ. СТРАНА ОБНОВЛЕННАЯ ПАРК С ВОДНЫМ ТЕЛКИНОМ И Б…
€43,000

Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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