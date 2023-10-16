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Квартиры в Каунасский уезд, Литва
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281 объект найдено
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
3
85 м²
1/4
€164,900
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2
56 м²
3/4
КЛАССИЧЕСКИЙ ОЧЕНЬ ЕДКИЙ ЛЮБОМ НАХОДИЛСЯ В СОЕДИНЕНИИ ДВУХ КОМНАТ, В ЗЕЛЕНОМ. ХОРОШИЙ ВЫПУСК…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
72 м²
3/5
ВЫДАНО ДЛЯ ЛЕСА G. 23, КАУНО М. ЦЕНТР НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МЫ 2 КОМНАТЫ С ДЕЛОМ ВИРТУВЕ. ПРЕИМУ…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
2
50 м²
4/9
€66,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
3
52 м²
2/4
€81,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
1
28 м²
1/3
€107,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
2
46 м²
5/5
€33,900
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1
30 м²
4/5
€59,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Каунас, Литва
3
47 м²
4/5
Теплая и уютная 3-комнатная квартира продается в самом сердце Сонгавы. Рядом ПК САВАС, детс…
€99,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
2
50 м²
3/5
€78,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
2
50 м²
3/9
€69,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
3
79 м²
2/2
€157,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
3
47 м²
2/5
€69,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
62 м²
2/2
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
2
44 м²
1/5
€81,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Koliupe, Литва
3
61 м²
5/6
€59,900
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
4
83 м²
9/9
€127,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с With furniture
Каунас, Литва
1
29 м²
5/5
Продается 28,64 кв.м. однокомнатная квартира в Медкашио, Высокий Блеск, Каунас ОПИСАНИЕ БУТ…
€46,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
3
72 м²
7/12
Продается 3 кмбр. 71,50 кв.м. квартира Дружба г., Певица, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . П…
€88,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
35 м²
4/5
€49,999
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
49 м²
1/3
2 НОМЕРА КУПИТЬ В СТАРОМ, JABLONSKIO G., KAUNE! PUTI LOCACY PLACE: Рядом работают различные …
€144,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
4
83 м²
2/9
€98,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Каунас, Литва
2
39 м²
4/5
ПЕРЕСЕЛЁННЫЕ НА ДВЕ КОМНАТЫ НЕ ИМЕЮТ ПАРКА ГАРЛЯВ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Квартира две комнаты Кв…
€45,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
4
78 м²
4/5
ПРОДАНО ERDVUS, ХОРОШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 4 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В UKMERGY G., KAUNE =========<1><>GTAG1…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
2
50 м²
4/9
Продается 50.29 кв.м. 2 кмбр. квартира в Северном БК, Маунтинэйдс, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . …
€65,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
2
65 м²
1/2
Уютная и аккуратная 2-комнатная квартира на продажу A.Juozapavičius g. Уютно рационально плы…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Lanciunava, Литва
2
54 м²
2/4
ERDVUS НА ПРОДАЖУ, КАЧЕСТВЕННЫЕ 2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ STUOBRS G., ЯЗЫК, УСПЕХ R. ПРОДАЕТСЯ В TIME…
€39,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
72 м²
3/5
ВЫДАНО ДЛЯ ЛЕСА G. 23, КАУНО М. ЦЕНТР НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МЫ 2 КОМНАТЫ С ДЕЛОМ ВИРТУВЕ. ПРЕИМУ…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
3
57 м²
4/4
€179,999
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Stairwell with combination lock, с Apartment door from steel
Вейверяй, Литва
2
46 м²
5/5
ERDVUS 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ СТАДИОН G., В МОЛИТВЕ. СТРАНА ОБНОВЛЕННАЯ ПАРК С ВОДНЫМ ТЕЛКИНОМ И Б…
€43,000
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Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва
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