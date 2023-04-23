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Дома в Ионавский район, Литва

Йонава
2
14 объектов найдено
Дом в Palankesiai, Литва
Дом
Palankesiai, Литва
66 м² Количество этажей 1
€ 82,000
Дом в Isorai, Литва
Дом
Isorai, Литва
200 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 37,000
Дом в Sviloneliai, Литва
Дом
Sviloneliai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 39,500
В месте проведения, дом с 24,99 ARO DYDG РАЗДЕЛ ВЫПУЩЕН В СЕМЬЕ! Экономичный 79,45 кв.м. пр…
Дом в Upninkai, Литва
Дом
Upninkai, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 10,000
ПРОДАЖА ½ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В ДЖОНАВЕ Продается ½ часть дома в Йонаве, Школьная улица, в тихом …
Дом в Kisieliskiai, Литва
Дом
Kisieliskiai, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 102,500
СТРАНА ВЫПУСКАЛА, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЛЕС И МИГЕНТАЛ МЕСХ И МИГНС 32а ! ! В ВАЛЮТАЦИИ ПО УБЫЧКАМ …
Дом в Bagdonava, Литва
Дом
Bagdonava, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 49,900
ВЫБРАН ДОМ, В КОТОРОМ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЗЕМЛЮ. ЖИВОЙ ДОМ БАРТОНЫ. SODE ДЛЯ ЛЕСА!!! ВЫБОР ВНИМАНИ…
Дом в Sviloniai, Литва
Дом
Sviloniai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 75,000
СОДО ДОМ АНТ СУДА С ГИПЕДОЙ ПАНОРАМОЙ. ДОМ ЖИТЬ ЗЕМЛИ. ЛЕС СТРАНЫ СКЛИПАС, В ГЛАЗНОЙ ЦИФАТИВ…
Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
140 м² Количество этажей 1
€ 125,000
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
Дом в Virbalai, Литва
Дом
Virbalai, Литва
215 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Дом в Palankesiai, Литва
Дом
Palankesiai, Литва
66 м² Количество этажей 1
€ 87,000
Дом в Virbalai, Литва
Дом
Virbalai, Литва
210 м² Количество этажей 2
€ 170,000
В ПЕЧАТНОМ МЕСТЕ, ДОМЕ ЭРДУС С 15.15 АРО СКЛИПУ! В отличном месте, в районе Черного моря пр…
Дом в Kalnenai, Литва
Дом
Kalnenai, Литва
272 м² Количество этажей 1
€ 189,800
Дом в Saleninkai, Литва
Дом
Saleninkai, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 19,500
Дом на продажу SB Panerys . Дом кирпичный, с чердаком, гаражом, подвалом, рядом с беседкой. …

Параметры недвижимости в Ионавский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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